Війська Азербайджану практично впритул підібралися до стратегічного пункту Нагірного Карабаху - міста Шуші

За словами "глави" Нагірно-Карабахської республіки Араіка Арутюняна, армія Алієва знаходиться всього за п'ять кілометрів від цього міста, передає Politeka.net з посиланням на ЗМІ.

Арутюнян записав відеозвернення з церкви Казанчецоц в Шуші, в якому заявив:

"Противник знаходиться зовсім близько, максимум в 5 км від Шуші. Їх мета –захопити Шуші. Хто володіє Шуші – той володіє Карабахом. Треба усвідомити це і взяти участь у захисті Шуші"»

Він закликав битися за місто, щоб "переламати ситуацію":

"Звичайно, це не панічний виступ, а навпаки. Я вірю в перемогу як ніколи. У лічені дні ми повинні здійснити прорив на фронті і покарати ворога прямо біля воріт Шуші. Давайте всі разом об'єднаємося і разом повоюємо".

Як відомо, Шуші розташований в 11 кілометрах на південь від столиці Карабаху, Степанакерта. Через нього пролягає дорога, що зв'язує столицю Карабаху з Вірменією.

На блискучі дії армії Азербайджану зі звільнення окупованих територій звернув увагу відомий політолог, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко.

"До речі, Азербайджан за 5 км від Шуші. Схоже, визначився стратегічний перелом у війні в Карабасі. Це хороший приклад для України, як виглядає оптимальна стратегія щодо ОРДЛО. Але Баку на підготовку витратив 25 років", – написав він у соцмережах.

Раніше ми писали про те, що війська Азербайджану звільнили місто Лачин і встановили контроль над Лачинським коридором, по якому з Вірменії в Карабах надходили військова і продовольча допомога.

Нагадаємо, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагірний Карабах.

Як писала Politeka, президент Азербайджану порівняв вірменську армію з щурами.

Також Politeka повідомляла, що Азербайджан завдав нищівного удару по військовій авіації Вірменії.