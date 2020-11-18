В Росії стався вибух у лікарні, в якій приймають хворих на коронавірус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".
Так, у лікарні для хворих на COVID-19 в Москві вибухнула труба з киснем.
Вибух стався в інфекційній лікарні в селищі Комунарка, що під Москвою. У медзакладі, в якому стався вибух, лежать хворі з коронавірусом.
Через цей вибух сталося часткове обвалення стіни, пошкоджено обшивку будівлі.
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Російським журналістам вже вдалось поспілкуватись з інформованими джерелами з приводу надзвичайної події.
"Надійшла інформація про те, що в міській клінічній лікарні №40 в Комунарці, де перебувають хворі на коронавірус, стався хлопок кисневого балона. На місце для перевірки даної інформації слідують пожежники", - розповіло інформоване джерело російським ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що у місті Благовєщенськ на суднобудівному заводі від вибуху серйозно постраждали три людини. Інцидент стався в середу, 18 листопада. Вибух прогримів на заводі імені Жовтневої революції, який постачає малі риболовецькі сейнери, середні видобувні судна, а також допоміжні судна для ВМФ Росії.
Все сталося в цеху, де фарбували судно, що будується. В результаті НП постраждали двоє чоловіків і жінка.
Нагадаємо, у Сирії підірвали "Тигр" з російськими найманцями.
Як писала Politeka, потужні вибухи прогриміли в Москві, стовп вогню піднявся на десятки метрів.
Також Politeka повідомляла, що потужні вибухи в центрі Харкова налякали городян, є постраждалі.