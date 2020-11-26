Влада Білорусі вводить санкції проти офіційних осіб України

Як стало відомо Politeka.net, про це глава білоруського МЗС Володимир Макей оголосив 26 листопада під час брифінгу в Мінську. За його словами, таке рішення прийняли у відповідь на дії української сторони, нібито, спрямовані проти Білорусі.

"Ми також підготували відповідний санкційний список щодо низки офіційних осіб України", - повідомив Дмитро Макей. - "І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події. Звичайно, ми без відповіді не залишимо жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави".

Міністр додав, що в Білорусі незадоволені санкціями, які Україна ввела щодо чинної влади:

"Вони допомагають народу і країні через санкції, через посилення взаємодії з країною. І ми категорично не вітаємо такий підхід".

Раніше сім країн-партнерів Євросоюзу оголосили про санкції проти білоруської влади, їх аргументували "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини". Як передала прес-служба Європейського парламенту, до обмежень приєдналася і Україна. Всього в "чорний список" 55 відправили офіційних осіб Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком - політикам і чиновникам заборонений в'їзд на територію країн-ЄС, а також пригрозили заморозити будь-які рахунки в європейських банках.

До цього Олександр Лукашенко закликав Україну не втручатися в події на території Білорусі, де почався загальнонаціональний страйк – люди зажадали відставки політичного лідера.

"Нехай тільки там смикнуться з боку Польщі, Литви і, може, Україна", - заявив він на засіданні з кадрових питань.

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