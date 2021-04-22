Військовий конфлікт на Донбасі - це вже давно справа не тільки України та Росії, тут залучені багато країн. Деякі коментатори вважають, що його нинішнє наростання може привести до Третьої Світової війни.

Свою думку з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політолог, юрист, військовий експерт, глава недержавної організації «Центр військово-правових досліджень» Олександр Мусієнко.

«На всі провокаційні російські відеоролики ніхто з наших західних партнерів не піддався, не став підтримувати мілітаристську риторику. Байден, мені здається, пропонує деескалацію конфлікту. Але США - не така країна, керівництвом якої можна маніпулювати. Вони не можуть втрачати свою репутацію», - каже гість програми.

Байден, на його думку, повинен робити деякі речі - зокрема, нарощувати військову присутність в Європі. Швидше за все, вона збільшиться в Румунії. Ця країна серйозно просунулася у справі військового співробітництва з США.

«Я думаю, цього літа в Чорному морі пройдуть дуже серйозні навчання. Це - міра щодо стримування. Але Байден дає корабля команду «стоп», щоб вони не йшли в Чорне море. Він заявляє, що Росія порушує міжнародне право, і США підтримують суверенітет України - але при цьому не закриває повністю двері», - зазначає Олександр Мусієнко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він висловився з приводу військових кораблів НАТО.

Також Мусієнко пояснив, чому захоплення Криму Росією - це саме анексія, а не окупація.



