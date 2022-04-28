Цивільний активіст Казахстану Руслан Тусупбеков звернувся до кремлівських пропагандистів Маргарити симоньян і Тиграна Кеосаяна, який в образливій формі заявив, що казахстанцям слід "уважно глянути на Україну".
"Не потрібно нам погрожувати. Ваші погрози і ваша війна, яку ви розпочали щодо України закінчиться обов'язково перемогою доблесної української нації. Вам нічого не вдалося зробити, (захопити Київ за 3 дні і так далі), крім того, як ви вбили 25 тисяч власних солдатів.
Покидьок кеосаян, що загрожує казахському народу, що ти хочеш показати? Як отримуючи з газу і нафти Ви просто прос*али країну і населення злиденне? Що ваші жебраки солдати крадуть пральні машини і собачі будки? Ми це так просто не залишимо, я клянусь тобі як казах.
Вимагаю вибачень і залишити в спокої Казахстан, Україну та інші країни.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
Попри наполягання рф: в розвідці повідомили, хто відмовив Путіну воювати в Україні
"Обмежений доступ": в британській розвідці повідомили про невдачі авіації рф і успіхи ЗСУ
"Рахунок пішов вже на другий десяток": з'ясувалося, чому рф втрачає в Україні так багато генералів
Найбільший хабар в історії України: космічну суму з рук НАБУ передали Збройним силам
Що стосується дня перемоги - для нас це день скорботи. Це війна, яку затіяли найжорстокіші тирани в історії - сталін і гітлер. День Перемоги-це коли Україна остаточно переможер росію в цій війні і повністю звільнить свої території.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олю Полякову далеко від України наздогнали неприємності.
Також Politeka.net писала, що батьки відомої української співачки опинилися під окупацією.
Крім того Politeka.net повідомляла, що друг DZIDZIO отримав важке поранення.