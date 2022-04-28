Цивільний активіст Казахстану Руслан Тусупбеков звернувся до кремлівських пропагандистів Маргарити симоньян і Тиграна Кеосаяна, який в образливій формі заявив, що казахстанцям слід "уважно глянути на Україну".

"Не потрібно нам погрожувати. Ваші погрози і ваша війна, яку ви розпочали щодо України закінчиться обов'язково перемогою доблесної української нації. Вам нічого не вдалося зробити, (захопити Київ за 3 дні і так далі), крім того, як ви вбили 25 тисяч власних солдатів.

Покидьок кеосаян, що загрожує казахському народу, що ти хочеш показати? Як отримуючи з газу і нафти Ви просто прос*али країну і населення злиденне? Що ваші жебраки солдати крадуть пральні машини і собачі будки? Ми це так просто не залишимо, я клянусь тобі як казах.

Вимагаю вибачень і залишити в спокої Казахстан, Україну та інші країни.

Що стосується дня перемоги - для нас це день скорботи. Це війна, яку затіяли найжорстокіші тирани в історії - сталін і гітлер. День Перемоги-це коли Україна остаточно переможер росію в цій війні і повністю звільнить свої території.

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