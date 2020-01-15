Щоб шкіра була пружною і зволоженою, потрібно додати в раціон продукти, багаті на Омега 3 і 6

Експерти назвали список продуктів, які дозволять довше залишатися молодим і підтягнутим.

Фахівці вивели перелік продуктів, які уповільнюють процес старіння і запобігають появі зморшок. Звичайно, зовнішність багато в чому залежить від генетики і якості догляду. Але їжа, як відомо, має не менший вплив на нашу шкіру та її стан.

В першу чергу експерти радять додати в раціон продукти, багаті антиоксидантами. Наприклад, корисний для людей лікопен (пігмент, що визначає забарвлення плодів), міститься в кавунах, томатах і грейпфрутах. Лікопен захищає нашу ДНК, уповільнює розвиток атеросклерозу.

Щоб шкіра була пружною і зволоженою, потрібно додати в раціон продукти, багаті на Омега 3 і 6. Це соняшникова олія, льон, гарбузове насіння, горіхи, яйця і риба. Якщо відчуваєте, що вам не вистачає цих речовин, пропивайте вітаміни.

Суху шкіру врятує вітамін А, який міститься в яйцях, рибі, печінці і молоці. А ось бета-каротин, який захищає нашу шкіру від ультрафіолету, можна отримати з брокколі, шпинату, гарбуза і абрикосів.

Не забувайте і про життєво важливий вітамін C, який можна черпати з ківі, полуниці, гороху і томатів. Вітамін С допомагає підтримує нормальний рівень колагену. Крім цього, підтримувати пружність шкіри вам допоможуть такі продукти як курка, боби і авокадо. Вони багаті селеном і вітаміном E.

При цьому експерти назвали продукти, які потрібно виключити зі свого раціону, якщо ви хочете якомога довше насолоджуватися молодою і здоровою шкірою. Самий шкідливий для шкіри продукт – це цукор. І, відповідно, всі солодощі. За словами фахівців, негативно на стані шкіри відбивається алкоголь і шкідливі звички.

Раніше були названі продукти, які, навпаки, приводять шкіру до швидкого старіння.

Як повідомляла Politeka, лікар назвала звичку, яка зупиняє старіння.

Також Politeka писала про фактори, які впливають на зовнішній вигляд.