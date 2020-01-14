Как и почему категорически нельзя пить чай

Немецкие ученые провели масштабное исследование, оценив риски употребления чая и кофе.

Исследователи из немецкого Федерального института оценки рисков сообщили, что чай может быть опасным для здоровья, если неправильно его заваривать. Так как чай – это натуральный продукт, он может содержать бактерии. Если заваривать чай недостаточно горячей водой, есть риск, что не все вредные бактерии, в том числе плесень, дрожжи и патогенны, погибнут. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно заваривать чай кипятком и давать ему настояться не меньше пяти минут.

При этом нельзя пить чай, который стоит больше нескольких часов. По словам ученых, за это время патогенны, которые сумели выжить, размножатся.

Но есть и другая сторона медали. Как сообщают онкологи, люди, которые регулярно пьют слишком горячий чай, повышают риски заболеть раком пищевода. По подсчетам иранских медиков, риски возрастают на 90%. Ученые объясняют, что горячий чай повреждает слизистую пищевода, в результате чего она постоянно воспаляется. Когда барьерная функция пищевода нарушена, канцерогены получают к нему свободный доступ.

«Употребление слишком горячего чая может увеличить риск развития рака пищевода, поэтому, прежде чем их пить, желательно подождать, пока горячие напитки остынут», - рассказывают исследователи.

По словам специалистов, оптимальная температура для питья - не больше 60°C.

Результаты исследования подтверждены статистикой. Как известно, больше всего случаев заболевания раком пищевода зафиксировано в Азии, в том числе в Иране. Показательно, что в Иране очень мало людей курит и употребляет алкоголь, но раком болеют также часто. Ученые пришли к выводу, что все дело в горячих напитках. Поэтому тем, кто любит напитки погарячее, стоит пересмотреть свои привычки. Кстати, это исследование касается и горячей еды, потому что она повреждает пищевод не меньше напитков.

Добавим, что постоянное использование чая в пакетиках тоже может вредить здоровью, поскольку они щедро «обогащает» наш организм микропластиком.

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