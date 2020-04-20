Популярний український педіатр доктор Євген Комаровський розповів, як ультрафіолет і кварцові лампи діють на людину

Про це він розповів в традиційній рубриці «Питання-Відповіді». Відео з відповідями він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. У Комаровського часто запитували, чи можна використовувати кварцові лампи для знезараження продуктів і приміщення, а також – чи можна людині знаходитися під ультрафіолетовим опроміненням.

«Ультрафіолет здатний вбивати мікроорганізми. Тому в певній дозі ультрафіолет може вбити все живе. Коли ультрафіолет потрапляє на людину, на її шкіру і слизові оболонки – це дуже великий ризик, так як ультрафіолетове опромінення, порушуючи структуру ДНК, провокує розвиток онкологічних захворювань», - зазначив лікар.

За словами Комаровського, за допомогою ультрафіолетових ламп можна вбивати мікроорганізми, які не перебувають на людині. Лампи можна використовувати для дезінфекції кімнат, в яких немає людей. Лікар підкреслив, що ультрафіолет і кварц практично ніколи не використовують у звичайному житлі, а тільки в медичних установах і в промислових масштабах.

Комаровського обурив той факт, що такі лампи постійно хочуть включити в приміщеннях, де перебувають діти - в класі або дитячому саду. Також він назвав злочином ситуації, коли людей примушують стояти під ультрафіолетом протягом декількох хвилин.

Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".

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