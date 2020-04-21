Про це мало хто замислюється

Доктор Євген Комаровський розповів про побічний ефект масового застосування дезінфікуючих засобів

Це актуальне зараз питання він прокоментував на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський нагадав, що медична наука давно оперує поняттям «хвороби високої чистоти».

Лікар підкреслив, що людський організм готовий до того, щоб регулярно контактувати з мільярдами бактерій і вірусів. Проте із-за рясного використання мила дезінфікуючих засобів тощо контакти дітей з брудом різко зменшуються, і імунітет, умовно залишається як-би недовантаженим.

«Він не може в повному обсязі робити те, що йому належить. І він починає реагувати на все те, на що у звичайних умовах він би не реагував, якби займався вірусами, бактеріями, глистами, грибами і так далі», - зазначає педіатр.

Комаровський підкреслив, що саме це і є головна причина величезної кількості алергічних захворювань — недовантаження імунітету призводить до неадекватних імунним реакціям організму.

Доктор зазначив, що імунітет не стає, а швидше «неадекватнее». Комаровський впевнений, що масове застосування дезінфікуючих засобів обов'язково призведе до значного зростання алергічних захворювань.

«Нам належить побачити збільшення кількості випадків астми, сезонної алергії — це все ми будемо розсьорбувати ще довгі роки, навіть якщо вже забудемо про вірус», - підкреслив він.

Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".

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