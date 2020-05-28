Про користь яблук для здоров'я людини сказано дуже багато, проте в деяких випадках ці фрукти можуть бути і шкідливими

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відкриті джерела.

Фахівці з правильного харчування радять вживати яблука натщесерце вранці, щоб «запустити» організм на продуктивну роботу, однак їх категорично не можна їсти на голодний шлунок людям, у яких гастрит, підвищена кислотність, виразка або жовчокам'яна хвороба.

Також спірною є користь яблук натщесерце для тих, хто вирішив скинути зайву вагу. Незважаючи на те, що в них – цілий комплекс поживних речовин, здатний замінити собою прийом їжі, у багатьох людей яблуко викликає апетит, оскільки подразнює стінки шлунка кислотами.

Тому їсти яблуко натщесерце або в якості перекусу під час дієти можна тільки тим, у кого немає такої особливості організму.

Фахівці радять обережніше ставитися до яблук людям після 50 років, оскільки в цьому віці загострюється ряд хвороб, при яких ці фрукти можуть бути небезпечними. Також не можна їсти яблука тим, хто щойно переніс операцію.

Окремо варто відзначити той момент, що шкоди здоров'ю яблука можуть завдати у разі неправильного вирощування, в результаті якого вони здатні накопичувати небезпечні речовини, у тому числі пестициди.

Раніше ми розповідали про те, які продукти дієтологи не рекомендують їсти з тих чи інших причин на сніданок. В цей перелік потрапив омлет з білків, сухофрукти, цукрозамінники, йогурт і так далі. Вони швидко насичують, але не несуть особливої користі для організму.

Нагадаємо, названі найкращі вітаміни для жіночої краси та здоров'я.

Politeka повідомляла, як залишатися здоровим на початку весни: лікар розповів секрети.

Також Politeka писала, як відновити серце і судини.