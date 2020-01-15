Главная проблема в том, что Запад совершенно не понял, что с себя представляет РФ

Запад делает очередную попытку наладить проблемы с РФ путем мирных переговоров, не понимая, что совершают очередную ошибку

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Крым. Реалии", которым он поделился на личной странице в Facebook.

Он напомнил, что Запад уже пытался наладить отношения в середине ХХ века с СССР, но не помешал вторжению в Чехословакию, проигнорировав действия СССР. Москва с легкостью может использовать миролюбивый Запад, чтобы повторить вторжение в другие страны.

Казарин подчеркнул, что в результате вторжения в Чехословакию, СССР выиграл по всем пунктам: Запад их не тронул, они получили множество кредитов и технологий, нарастили военную и химическую промышленности, а руки советского руководства были развязаны и они почувствовали, что им все можно.

Ко всему прочему, Москва создала некий иностранный легион из кубинцев, отправляя их воевать в Эфиопию, Анголу, Лаос, Гвинею-Биссау и Мозамбик.

По словам журналиста, такая передышка позволила СССР отдышаться, а потом переворужиться, чтобы использовать свою военную мощь в других странах.

Тогда главная проблема была в том, что Запад совершенно не понял, что с себя представлял Советский Союз, ведь они воспринимали его, как обычное государство, которое подчиняет собственную политику целям экономики.

"А все было наоборот. Москва подчиняла свою экономику задачам своей политики. С тех пор прошло 50 лет, но некоторые уроки, судя по всему, Запад так и не усвоил", – подытожил Казарин.