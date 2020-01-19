В России детей со школьной скамьи готовят к жизни в полицейском государстве, и методы – соответствующие

Сеть облетело видео, на котором ученики кадетского класса 105-й школы города Пермь учатся разгонять митинги прямо на стадионе общеобразовательного заведения.

Как видно на записи, дети выстроились, отрабатывали приемы с дубинками и щитами. Они имитировали нападение, одна группа набрасывалась, а другая защищалась с щитами, и наоборот.

Ученики кадетского класса одной из пермских школ репетировали разгон митинга. В местной администрации ничего криминального в этом не увидели. Но проверку пообещали: https://t.co/z5RW41biUz



Хорошая школа - и уроки интересные pic.twitter.com/2uRMkinFDX — Лентач (@oldLentach) January 17, 2020

«Хорошая школа - и уроки интересные», – подписали видео в Twitter Лентач.

Как стало известно из росСМИ, журналисты пообщались с учениками, и те рассказали, что подобные занятия у них проводятся периодически. Как оказалось, в классе есть дошкольная полицейская подготовка, отдельный корпус школы на первом этаже. Когда сухо на улице, дети занимаются на школьной площадке, изучают автоматы, учатся бросать гранаты.

Чиновники в местной администрации пояснили, что в школе «реализуются программы допрофессиональной полицейской подготовки», однако после ажиотажа вокруг записи пообещали провести проверку и дать оценку действиям сотрудников учебного заведения.

«Хотели: тренировать кадетов разгонять митинги. Получили: тренируют кадетов противостоять разгону митинга», «Недовольны тем, что Путин пообещал горячие обеды только для начальной школы?», «Хороший тамада. И конкурсы интересные», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в российской школе детям на новогоднем утренике показали выступление сотрудников охрани исправительной колонии.

Мы также информировали о том, что в России школьника оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за комментарии о Владимире Путина в социальной сети.

Школьник разместил в разделе "Записи" во "ВКонтакте" картинки, на которых на розовом фоне черным шрифтом написал: "Путин и его правительство – п*****сы сказочные", а также "Путин – e****й шакал".

Напомним, неудобный вопрос об Украине загнал Путина в тупик.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

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