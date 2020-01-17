Все началось из-за банального нежелания уступить на дороге...

Стрельба произошла в центре Москвы

По данным оперативников, женщину расстреляли из-за конфликта на дороге. Чёрный BMW из которого и стреляли - скрылся с места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на россСМИ:

«На 3-й Фрунзенской улице бэха и "Лада" не поделили дорогу, водитель "бумера" начал стрелять и выпустил четыре пули в стекло противника», - сообщил «Mash». По данным источника, 33-летняя жена водителя "Лады" серьезно ранена.

Однако в пресс-службе МВД российскому «360» сообщили, что все описанное выше – не полностью соответствует реальности:

«По данным СМИ, мужчина выпустил четыре пули в лобовое стекло автомобиля, в котором находилась женщина. Ей якобы потребовалась медицинская помощь». В столичном же МВД информацию опровергли:

«В 18:36 на службу 02 поступило сообщение о дорожном конфликте по адресу 3-я Фрунзенская 38/12. Установлено что между мужчиной и женщиной произошел конфликт». В полиции Москвы сообщили, что пострадавших в ходе конфликта нет и добавили также, что мужчина выстрелил из пневматического пистолета.

Также сообщается, что сейчас горе-стрелка разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось о том, что вОдессе неадекватный мужчина стрелял из ружья по детям, которые играли под окнами.

Инцидент случился в Малиновском районе на улице Скворцова.

В полицию поступил сигнал от соседей о том, что 51-летний одессит затеял стрельбу из окна второго этажа по детям.

Когда приехали полицейские, стрелок закрылся в квартире и не реагировал на требования правоохранителей.

«Только после того, как на место прибыли бойцы батальона особого назначения, нарушитель открыл двери и впустил полицейских», - сообщили в ведомстве.

Свои действия мужчина объяснил тем, что соседские дети слишком сильно шумели, играясь возле его ворот.

К счастью, никто не пострадал.

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