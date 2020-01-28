Депутат долго не выходил на связь и близкие забили тревогу...

В Ростовской области, РФ, предположительно с особой жестокостью был убит депутат местного Заксобрания

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в россСМИ. По информации региональных СМИ, тело Андрея Алабушева и его супруги нашли в Зернограде, Ростовская область. По предварительным данным, у партийца «Единой России» выявлены множество рубленых ран на теле – супругов буквально обнаружили в луже крови:

«Члена местного Заксобрания и Ольгу Алабушеву нашли в квартире на Западном переулке». Полицейские, работающие на месте высказали предположение, что семью били по голове — у них множественные рубленые раны:

«В 3 часа он должен был проводить совещание в Аграрном центре «Донской», но не пришел. Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — все было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», - рассказал российским журналистам водитель парламентария, который и обнаружил тела супругов. По его словам, угроз депутату не поступало и никаких проблем на работе у Алабушева тоже не было.

Напомним также, ранее мы писали о том, что по словам пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, смерть профессора СПбГУ Людмилы Вербицкой стала большой потерей для Путина.

"Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения и он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента", - заявил Песков.

Профессор, лингвист, бывший ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Алексеевна Вербицкая ушла из жизни в воскресенье, 24 ноября. По информации СМИ, она долгое время боролась с онкологией.

При этом журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter написал, что она была единственной, кто мог поправить речь Путина.

Также сообщается, что год назад Путин лично приехал к Людмиле Вербицкой, чтобы вручить премию Президента РФ. Сама она прийти на вручение в Кремль уже не могла по состоянию здоровья.

Напомним, учительница Путина внезапно скончалась: «Звонил с борта самолета, чтобы…».

Как сообщала Politeka, Путин пойдет на сделку по Донбассу без унизительных для Украины условий.

Также Politeka писала, что план Путина по Украине близок к реализации, миллионы людей в опасности.