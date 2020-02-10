РФ может оказаться в опасности из-за катаклизмов, о катастрофе уже забили в России

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем блоге Facebook написал российский блогер Эль Мюрид. Он обратил внимание на то, что прогнозы на 2020 год о лесных пожарах и других природных катаклизмов сделали в Рослесхозе.

В первую очередь под удар попадет Сибирь. В частности, эксперты бьют тревогу из-за республик Тыва и Алтай, Иркутской области, Хакасии, а также Краснодарского края.

Блогер высказал мнение, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на российских властях, ведь они продают Китаю российские леса для вырубки. Это стало одной из причин, почему в 2019 году РФ и накрыл беспрецедентный по своим масштабам пожар.



Он также отметил, что за год ситуция стала только хуже, ведь Владимир Путин подарил еще два миллиона гектар сибирской тайги в обмен на двух панд. В итоге из-за вырубки лесов россиянам грозят не только лесные пожары, но и другие природные катаклизмы. А превращение тайги в пустыню может привести к тому, что изменится снегозадержания весной, приведут к наводнениям.

"Правящий режим, который грабит страну и вывозит все, за что можно получить хотя бы доллар, оставляет после себя выжженную в прямом смысле территорию…", - резюмировал блогер, добавив, что эти проблемы приводят к тому, что территория Российской Федерации превращается в марсианскую пустыню.

Также ранее сообщалось, что в апреле прошлого года значительная часть олигархического окружения президента РФ Владимира Путина приняла решение о его отстранении.