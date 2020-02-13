Ярмольник поразил глупым заявлением о времени, проведенном в Украине

Известный российский актер Леонид Ярмольник очередной пропагандистской сказкой об Украине

Так, скандальный актер, который поддерживает агрессивную политику президента РФ Владимира Путина, сделал ряд скандальных заявлений, касающихся Украины.

В частности, он отметил, что в Украине живут особенные люди, но именно восточная Украина "давно готова и желает быть с Российской Федерацией".

Кроме того он поделился безумной байкой о "зверствах украинских националистов" в лучших традициях кремлевской пропаганды. После таких слов им могут "гордится" топ-пропагандисты Кремля, известные своими украинофобными заявлениями.

"Я много раз дрался, и один из первых переломов носа тоже был с этим связан, там, в Украине, поскольку есть москали, жиды, негры. При мне парня, который учился в Политехническом институте, черный, он ухаживал за местной девушкой, его порвали на березах на высоком замке, как в Средние века", - рассказал актер в одном из интервью для российских СМИ.

Также ранее сообщалось, что список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности, пополнился именем одного из одиозных сторонников аннексии Крыма Леонида Ярмольника.

Так, Минкульт после обращения СБУ обновил список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности. В него были добавлены российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.