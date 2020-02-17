Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил Украине полномасштабным вторжением России

Кроме того, он добавил, что в Украине может повториться грузинский и сирийский сценарии. Массированную вооруженную агрессию один из клоунов Путина предложил замаскировать под "миротворческую" операцию.

Своими маразматическими планами Соловьев поделился в эфире пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1"

Пропагандист уверен, что страна-агрессор якобы сможет принудить Украину к миру и неоказанию сопротивления жестким военным подавлением.

"У меня позиция еще жестче. Я считаю, что хватит ждать миротворцев - надо вводить своих миротворцев", - заявил глашатай Путина.

Соловьев также похвастался военными операциями Российской Федерации, заявив, что россияне уже показали, как это делается не только в Грузии, но и в Сирии.

"Наша страна блестяще показала, как это делается, не только в Грузии, но и в Сирии. Можем обеспечить идеальный порядок на линии разграничения. Мы можем убедить украинскую сторону забыть о том, как стрелять в сторону Донбасса. Мы можем сделать это быстро и эффективно для сохранения жизни как украинцев, так и жителей "Л/ДНР"", - высказался неадекватный пропагандист.