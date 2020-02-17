Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил Украине полномасштабным вторжением России
Кроме того, он добавил, что в Украине может повториться грузинский и сирийский сценарии. Массированную вооруженную агрессию один из клоунов Путина предложил замаскировать под "миротворческую" операцию.
Своими маразматическими планами Соловьев поделился в эфире пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1"
Пропагандист уверен, что страна-агрессор якобы сможет принудить Украину к миру и неоказанию сопротивления жестким военным подавлением.
Напомним, что Харламов сокрушительно размазал Соловьева, появилось яркое видео
Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".
Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.