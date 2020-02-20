Президент России Владимир Путин на два года старше, чем указано в его документах, а биологическая мать главы РФ жива до сих пор

Сенсационная информация о человеке, который уже 20 лет стоит во главе Российской Федерации, стала известна благодаря польской журналистке и номинантке Нобелевской премии мира Кристине Курчаб-Редлих, передает «Белсат».

Женщина является автором книги «Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина».

По словам журналистки, настоящая мать Путина, Вера Николаевна, живет в Грузии, в деревне Метехи. Ее судьбой Кристина заинтересовалась еще в 1997 году.

Сегодня женщине 93 года. Она худая и очень маленького роста.

Родилась Вера Павловна в 1926 году в селе Терехино. После войны закончила техникум. Во время учебы девушка познакомилась с Платоном Приваловым, который якобы был личным поваром Ленина и Сталина. Когда Вера забеременела, то оказалось, что возлюбленный женат. Девушка собрала вещи и вернулась к родителям, где в больнице и родила сына Владимира. Это произошло 7 октября 1950 года, что ровно на два года раньше, нежели указано в официальной биографии Путина.

Через год после рождения сына Вера уехала на практику в Ташкент, оставив ребенка с родителями. Там она познакомилась с военным Георгием Осепашвили и вышла за него замуж. Через год в Грузию, в семью дочери, мать Веры привезла внука.

Отчим с первых дней возненавидел ребенка, избивал его и гнобил. Чтобы противостоять этому, подросший Владимир сам записался в секцию самбо. По словам очевидцев, он рос молчаливым и замкнутым, ходил вечно голодным. И все, что его радовало, это рыбалка. Причем рыбу он ловил в той же реке, что и Сталин.

Отношения с отчимом все больше ухудшались, и женщина отвезла сына обратно в Терехино. А те уже отдали ребенка в Ленинград своей бездетной родственнице. Ее муж был добровольцем НКВД, самой страшной организации, которая уничтожала людей, и боготворил Сталина. Оба сына пары умерли, поэтому Владимира Путины воспитали как родного, поменяв ему метрику и дав старт в новую жизнь.

Позже все документы о настоящих родителях Путина были уничтожены, а журналист Артем Боровик, главред «Совершенно секретно» и ведущий одноименной программы на телевидении, который должен был получить фотографии маленького Владимира Путина и информацию о его детстве, разбился на самолете. Причем позже это крушение называли неслучайным, а хорошо спланированным. Узнай избиратель, что Путин отказался от родной матери, это бы не добавило ему баллов перед выборами.

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