Отар Кушанашвили прокомментировал войну на территории Украины

Грузинский и российский музыкальный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили делал довольно противоречивые заявления, он часто озвучивал прокремлевские и антиукраинские идеи. В частности, журналист говорил, что в войне Украины и России он "за Российскую Федерацию, в которой живет и которую любит".

Но в то же самое время, заявлял, что войну начал в Кремле некий "ублюдок и он ее должен закончить".

"Война (атака) началась в Кремле, там она и должна закончиться. Я более чем уверен, что война началась, как и в августе 2008 года, с телефонного звонка какого-то ублюдка из Кремля. Я даже подозреваю, как этого ублюдка зовут", - рассказывал телеведущий в одном из интервью.

Кроме того, Кушанашвили заявлял, что Путин устал от войны с Украиной, а также, что он готов стоять перед президентом РФ на коленях, чтобы умолять прекратить войну на территории Донбасса.

"Когда Путин встречался с молодежью, мне показалось, что он всем утомлен и ищет момент, чтобы прекратить войну в Украине… Если бы я имел хоть какое-то влияние, я бы на коленях умолял Путина: "Прекрати эту поеб…ту! Подумай, кем войдешь в историю?", - говорил мужчина.

Кушанашвили ожидает нескорое примирение между украинским и российским народами.

"Когда бы война ни закончилась, люди будут расхлебывать это д*рьмо тысячелетиями. Ненависть, посеянная между людьми бывшим КГБ-шником (Владимир Путин прим.ред), не даст людям возможность жать друг другу руки. То, что начали в Кремле, будет длиться бесконечно, потому что люди так устроены – пока не докажут, кто сильнее", - добавил шоумен.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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