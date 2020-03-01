Ученые опровергли миф о передаче коронавируса через укусы комаров

О том, что коронавирус не способен передаваться через укусы этих насекомых, сообщили представители Всемирной организации здравоохранения, передает «РБК-Украина». Они утверждают, что опасная инфекция чаще всего передается воздушно-капельным путем.

«Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены», - заявили в ВОЗ.

Ранее мы рассказывали, что в Севастополе девушка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы. Это произошло еще 16 февраля, но информация стала известна только сейчас. Екатерина, а именно так зовут беглянку, несколько недель назад вернулась из Китая, где была на карантине вместе со своим псом, и ее сразу же поместили в инфекционку.

Крымчанка сбежала вечером того же дня, заявив, что ее подставили и хитростью поместили в больницу. Сейчас она объявлена в федеральный розыск.

Мы также рассказывали, что украинка, которая на круизном лайнере Diamond Princess заболела коронавирусом, выписана из больницы.

«Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна», - сказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

Также Politeka писала, что к Зеленскому экстренно обратились из Уханя, украинцы молят о помощи: «не выпускают даже из номера».