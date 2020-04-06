В России начали устраивать погромы в продуктовых магазинах

В частности, в сети появились видео инцидента в городе Ульяновск, где покупатели супермаркета сети продуктовых магазинов «Пятёрочка» устроили погром. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Инцидент, произошел после того, как российские власти огласили о продолжении карантинных мер до 30 апреля. Для многих россиян это означает продление неоплачиваемых отпусков.

Как сообщают мечтные СМИ, сперва мужчины просто складывали продукты в корзины, но после, с криками «Эта власть достала!», начали сбрасывать их с полок.

То, во что превратили магазин, вызлядит как после землетрясения.

В региональном Управлении МВД факт погрома подтвердили, заявив, то устанавливают личности всех причастных к инциденту. О происшествии в полицию ообщили администраторы магазина. Они рассказали, что около 16 часов в торговую точку зашли несколько человек, стали сбрасывать с полок продукты, после чего сбежали.

На фоне коронавирусной инфекции, падения цен на нефть и газ, а также санкций, введенных против Российской Федерации из-за войны в Украине, доходы большинства россиян резко сократились. При средней заработной плате в 287 – 326 долларов США, и без «вынужденных каникул», средств гражданам не хватало. Чтобы обеспечить свои семьи, многие из них стали брать кредиты.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин продлил "нерабочий режим" до конца апреля, чем серьезно разозли россиян.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.