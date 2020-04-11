Масштабы заражения китайским вирусом в Москве гораздо серьезнее, чем об этом рассказывают на главных телеканалах страны
То, о чем молчит российская власть, все больше набирает обороты в сети, где очевидцы публикуют свою информацию о масштабах эпидемии в столице РФ, передает Politeka.net.
Огромный резонанс вызвала публикация водителя «скорой помощи» из Москвы Олега Пыхтина, который на странице в соцсети показал очередь из аналогичных авто.
«Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу, в Новогорск, видимо, в Москве некуда. Я ещё такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди», – подписал он серию снимков, на которых запечатлены десятки автомобилей «скорой».
ЧП с украинским самолетом под Запорожьем: "не долетел до...", детали и кадры с места аварии
Срочное обращение Зеленского, новые зарплаты и обвал доллара - главное за ночь
"Закупайтесь продуктами и лекарствами": власть срочно обратилась к украинцам, вводится новый режим
"Железный закон": в сети высмеяли необычное предложение "наливайки" Харькова
«Московские скорые начинают отправлять в ближайшее Подмосковье, пока 25 «коронавирусных» больниц работают на пределе и ещё 25 больниц срочно переоборудуют», – сообщается в публикации в группе «Московский активист».
Позже появилось и видео очереди из машин. Голос за кадром говорит, что их – более трех десятков.
Изначально пользователи обвинили автора в создании паники, заявляя, что автомобили ждут в очереди на санобработку, однако Яна Кузнецова опровергла эти замечания. Ее отец всю жизнь проработал в госпитале ветеранов войн №3. Увидев череду скорых по телевизору, он позвонил коллегам, чтобы узнать, что происходит.
««Сан Саныч, прости не могу сейчас. Как на войне мы! Госпитализировали сегодня больше сотни, а все везут и везут! Везут и везут...». Это сказал живой человек, которого я знаю, моему папе. А я, тоже живой человек, пишу всем вам!», – услышал он в ответ.
По последней информации, в России 13 584 человек заразились вирусом, 106 умерли, 1 045 выздоровели.
Напомним, власть срочно обратилась к украинцам, вводится новый режим.
Как сообщала Politeka, власть Украины сорвалась с тормозов, готовятся ввести комендантский час.
Также Politeka писала, что пика эпидемии не будет, появилось срочное заявление МОЗ: "Имеем шанс...".