Масштабы заражения китайским вирусом в Москве гораздо серьезнее, чем об этом рассказывают на главных телеканалах страны

То, о чем молчит российская власть, все больше набирает обороты в сети, где очевидцы публикуют свою информацию о масштабах эпидемии в столице РФ, передает Politeka.net.

Огромный резонанс вызвала публикация водителя «скорой помощи» из Москвы Олега Пыхтина, который на странице в соцсети показал очередь из аналогичных авто.

«Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу, в Новогорск, видимо, в Москве некуда. Я ещё такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди», – подписал он серию снимков, на которых запечатлены десятки автомобилей «скорой».

«Московские скорые начинают отправлять в ближайшее Подмосковье, пока 25 «коронавирусных» больниц работают на пределе и ещё 25 больниц срочно переоборудуют», – сообщается в публикации в группе «Московский активист».

Позже появилось и видео очереди из машин. Голос за кадром говорит, что их – более трех десятков.

Ранее мы опубликовали фото водителя машины скорой помощи Олега Пыхтина об очереди скорых у больницы 119 в Химках. «Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу, в Новогорск, видимо, в Москве некуда. Я ещё такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди», – написал он. В сеть тут же был вброшен фейк, что это очередь на "санобработку". Однако это не так. Размещаем видео Олега Пыхтина, которое он снял ночью, уже после того, как они сдали больного. Как видите, никакой санобработки в больнице не проводится, машины везут пациентов. Позже у себя в ФБ Пахтин написал, что насчитал в очереди 60 машин скорой. Gepostet von Московский активист am Samstag, 11. April 2020

Изначально пользователи обвинили автора в создании паники, заявляя, что автомобили ждут в очереди на санобработку, однако Яна Кузнецова опровергла эти замечания. Ее отец всю жизнь проработал в госпитале ветеранов войн №3. Увидев череду скорых по телевизору, он позвонил коллегам, чтобы узнать, что происходит.

««Сан Саныч, прости не могу сейчас. Как на войне мы! Госпитализировали сегодня больше сотни, а все везут и везут! Везут и везут...». Это сказал живой человек, которого я знаю, моему папе. А я, тоже живой человек, пишу всем вам!», – услышал он в ответ.

По последней информации, в России 13 584 человек заразились вирусом, 106 умерли, 1 045 выздоровели.

Очередь из скорых – Москва 24 🚑 Скорые с заражёнными COVID-19 выстроились в очередь в приёмное отделение госпиталя ветеранов войн Новый стационар на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 на северо-востоке столицы для больных с коронавирусом открылся 6 апреля. #coronavirus #мы24дома #неканикулы #лучшедома #всенасамоизоляцию #оставайтесьдома #москва24 #М24 Gepostet von Москва 24 am Freitag, 10. April 2020

Напомним, власть срочно обратилась к украинцам, вводится новый режим.

Как сообщала Politeka, власть Украины сорвалась с тормозов, готовятся ввести комендантский час.

Также Politeka писала, что пика эпидемии не будет, появилось срочное заявление МОЗ: "Имеем шанс...".