В РФ существуют надувные истребители и танки, которые лишь создают видимость мощи армии



Об этом рассказал известный российский экономист Сергей Гуриев в интервью Liga.net.

По его словам, это никакая не шутка.



"Истребители тоже важны, потому что вы должны рассказать своим согражданам, что у вас сильные вооруженные силы. Поэтому какое-то количество истребителей вам нужно. Но эти истребители могут быть надувными. И я здесь не шучу. В России действительно есть надувные истребители и танки, и это суть информационной автократии", - отметил он.

Экономист утверждает, что таким образом в РФ хотят оправдать "сверхдержавы".

"Вам не обязательно иметь большую армию. И поэтому Россия занимается не только Украиной, но и Сирией, Ливией, Венесуэлой, Чадом, Суданом, Центральноафриканской Республикой и т.д. И в каждой из этих стран российское вмешательство небольшое, но цель России заключается в том, чтобы рассказать своим избирателям, что Россия сегодня — супердержава, сверхдержава", - заяви Гуриев.

Ранее, сокурсник Владимира Путина и бывший разведчик КГБ Юрий Швец выразил мнение, что "российская армия создана только для понтов".

"Но российская армия создана только для понтов и хороша до тех пор, пока по ней не начинают стрелять. Она не способна не только на полномасштабную Третью мировую войну, но даже на крупную локальную», — считает он.

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