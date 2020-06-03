В РФ существуют надувные истребители и танки, которые лишь создают видимость мощи армии
Об этом рассказал известный российский экономист Сергей Гуриев в интервью Liga.net.
По его словам, это никакая не шутка.
"Истребители тоже важны, потому что вы должны рассказать своим согражданам, что у вас сильные вооруженные силы. Поэтому какое-то количество истребителей вам нужно. Но эти истребители могут быть надувными. И я здесь не шучу. В России действительно есть надувные истребители и танки, и это суть информационной автократии", - отметил он.
Экономист утверждает, что таким образом в РФ хотят оправдать "сверхдержавы".
Русская Кардашьян разлеглась на шезлонге и "потеряла" бикини между пышных форм: "Прекрасная"
За сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!"
Помолодевшая Таисия Повалий показала себя после "пластики", не сдержалась даже невестка: "Свекровь как всегда..."
Юная невестка Пугачевой на природе показала свою красоту крупным планом: «Вау, какая нежная»
"Вам не обязательно иметь большую армию. И поэтому Россия занимается не только Украиной, но и Сирией, Ливией, Венесуэлой, Чадом, Суданом, Центральноафриканской Республикой и т.д. И в каждой из этих стран российское вмешательство небольшое, но цель России заключается в том, чтобы рассказать своим избирателям, что Россия сегодня — супердержава, сверхдержава", - заяви Гуриев.
Ранее, сокурсник Владимира Путина и бывший разведчик КГБ Юрий Швец выразил мнение, что "российская армия создана только для понтов".
"Но российская армия создана только для понтов и хороша до тех пор, пока по ней не начинают стрелять. Она не способна не только на полномасштабную Третью мировую войну, но даже на крупную локальную», — считает он.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".