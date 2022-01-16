О смерти артиста на своей странице в Фейсбук сообщил его отец Алексей Рудаков. Накануне он поделился взволнованным постом, в котором написал, что его сын оказался в реанимации в тяжелом состоянии.
Как рассказал Алексей, у Ивана начались серьезные осложнения после перенесенного еще летом коронавируса. У актера были проблемы с сердцем и легкими, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Известно, что Рудаков был без сознания и находился на ИВЛ.
Отец и мать актера призывали молиться за него, однако, уже вечером 16 января стало известно, что их сына не стало.
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах за упокой его души», - написал разбитый горем Алексей.
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Иван Рудаков начал сниматься в кино еще в 2005 году. Он полюбился зрителям благодаря роли байкера в сериале «Кухня», после чего также получил главные роли в сериалах «Медиум» и «Ланцет», и обзавелся многочисленными фанатами.
В сети выражают свои соболезнования в связи с кончиной актера.
«Как это ужасно несправедливо...... Мои соболезнования», «Какая беда... Молюсь, и так горько, что теперь за упокой. Соболезную всем сердцем», «Невозможно поверить», «Горе какое, слёзы душат… нет слов… ужас ужас ужас», «Господи, покойся с миром. Царствие небесное!», - пишут люди.
Напомним, ушел из жизни певец и автор самого известного хита о любви.
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