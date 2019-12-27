Повысить либидо можно благодаря одному продукту
Американские ученые опубликовали важные данные о том, как улучшить потенцию. Как оказалось, существует продукт, не только улучшающий зрение, но и мужское либидо.
Морковь — овощ, который содержит в себе витамин А. Этот микронутриент положительно влияет на организм, улучшая синтез семенной жидкости, ее качество и репродуктивные способности мужчины.
Отметим, морковь богата не только названным витамином, но и С, Е, группы В. В корнеплоде содержатся минералы: кальций, цинк, магний, калий и фосфор и другие. Ко всему прочему, морковь богата клетчаткой и в ней мало калорий.
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Овощ поправляет состояние кровеносной системы, а также очищает сосуды. В результате потребления моркови снижается уровень холестерина и укрепляется нервная система.
В совокупности данные факторы и приводят к тому, что мужское здоровье укрепляется, и в результате половое влечение усиливается.
К слову, морковь хорошо хранится и просто готовится. Ее можно есть с сыром либо готовить на пару.
Напомним, ученые назвали 17 мощных афродизиаков, кроме моркови в список входят:
- миндаль — жирные кислоты, которого обеспечивают выработку половых гормонов;
- спаржа — содержащийся в ней витамин Е важен при в формировании половых гормонов;
- авокадо — фоливая кислота обеспечивает хороший метаболизм, в свою очередь человек становится энергичнее;
- банан — множество бромелаина повышает мужское либидо, также фрукт производит гормон удовольствия;
- перец чили — капсаицин отвечает за выработку гормона эпинефрина, усиливающего ощущения;
- черный шоколад — усиливает либидо, улучшая самочувствие;
- яйца — холестерол стимулирует выработку половых гормонов;
- инжир — аминокислоты, повышающие либидо;
- чеснок — улучшает химические реакции, отвечающие за возбуждение;
- мед — бор активизирует выработку половых гормонов;
- оливковое масло — витамины усиливают возбуждение и производство половых гормонов;
- устрицы — цинк, необходимый для мужской силы и здоровья;
- гранат — антиоксиданты улучшают циркуляцию крови и устраняют эректильную дисфункцию;
- тыквенные семечки — магний важен для производства тестостерона;
- клубника — витамин С, нужен для производства половых гормонов;
- арбуз — ликопин, расслабяющий и улучшающий циркуляцию крови.
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