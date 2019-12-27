Повысить либидо можно благодаря одному продукту 

Американские ученые опубликовали важные данные о том, как улучшить потенцию. Как оказалось, существует продукт, не только улучшающий зрение, но и мужское либидо.

Морковь — овощ, который содержит в себе витамин А. Этот микронутриент положительно влияет на организм, улучшая синтез семенной жидкости, ее качество и репродуктивные способности мужчины.

Отметим, морковь богата не только названным витамином, но и С, Е, группы В. В корнеплоде содержатся минералы: кальций, цинк, магний, калий и фосфор и другие. Ко всему прочему, морковь богата клетчаткой и в ней мало калорий.

морковь, морковка

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Овощ поправляет состояние кровеносной системы, а также очищает сосуды. В результате потребления моркови снижается уровень холестерина и укрепляется нервная система.

В совокупности данные факторы и приводят к тому, что мужское здоровье укрепляется, и в результате половое влечение усиливается.

К слову, морковь хорошо хранится и просто готовится. Ее можно есть с сыром либо готовить на пару.

Напомним, ученые назвали 17 мощных афродизиаков, кроме моркови в список входят:

  • миндаль — жирные кислоты, которого обеспечивают выработку половых гормонов;
  • спаржа — содержащийся в ней витамин Е важен при в формировании половых гормонов;
  • авокадо — фоливая кислота обеспечивает хороший метаболизм, в свою очередь человек становится энергичнее;
  • банан — множество бромелаина повышает мужское либидо, также фрукт производит гормон удовольствия;
  • перец чили — капсаицин отвечает за выработку гормона эпинефрина, усиливающего ощущения;

шоколад

  • черный шоколад — усиливает либидо, улучшая самочувствие;
  • яйца — холестерол стимулирует выработку половых гормонов;
  • инжир — аминокислоты, повышающие либидо;
  • чеснок — улучшает химические реакции, отвечающие за возбуждение;
  • мед — бор активизирует выработку половых гормонов;
  • оливковое масло — витамины усиливают возбуждение и производство половых гормонов;
  • устрицы — цинк, необходимый для мужской силы и здоровья;
  • гранат — антиоксиданты улучшают циркуляцию крови и устраняют эректильную дисфункцию;
  • тыквенные семечки — магний важен для производства тестостерона;
  • клубника — витамин С, нужен для производства половых гормонов;
  • арбуз — ликопин, расслабяющий и улучшающий циркуляцию крови.

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