Британские врачи определили, что нужно только посмотреть на пальцы и ногти, чтобы понять, есть ли рак легких

Специалисты из Британии провели исследования и узнали, как рак легких можно обнаружить по пальцам и ногтям. Они выяснили, какие признаки у этого заболевания, передает «Рамблер».

Самое главное свидетельствование заболевания — отечность рук и ног. Злокачественная опухоль выделяет специальные гормоноподобные химические вещества, которые являются причиной такой реакции на конечности. Также онкологическое заболевание можно обнаружить посмотрев на ногти. Если они стали блестящими и гибкими, то это повод пойти к врачу. Симптомы называют гипертрофической легочной остеоартропатии, которая превращается в деформацию суставов и костей.

Кроме исследования пальцев и ногтей, можно и по другим признакам узнать о раке легких. Обнаружить онкологию можно по кашлю, одышке и воспалениях во рту. Также возможный рак можно заметить, если изменился голос: он становиться более низким и хриплым.

Ранее мы говорили, что ученые сделали прорыв в лечении распространенного вида рака. Специалисты из научного центра Фреда Хатчинсона разработали новый препарат, что может вылечить лейкоз. Люди, которые страдали от этой болезни, дали свои кровяные тельца, а потом их получили обратно, но модифицированные.

Всего в испытании приняли участие 29 человек. Каждый имел диагноз — острый лимфобластный лейкоз. При помощи модифицированных лимфоцитов удалось получить хорошие результаты. 27 человек вылечились и в их крови не обнаружены зараженные клетки.

2 человека в результате этих испытаний умерли. Они не смогли пережить такую активность своего иммунитета. Специалисты продолжают работу, чтобы снизить количество пострадавших от такого лечения.

Напомним, известная российская звезда умерла из-за опухоли головного мозга.

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