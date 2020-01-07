Кількість калорій не має нічого спільного з успішним схудненням, запевняють дієтологи

Багато людей хочуть знати, скільки калорій споживають. Для зручності створені численні сайти і додатки, які також вміють розраховувати норми споживання, грунтуючись на даних про вік, стать, ріст, вагу і рівні активності.

Однак експерти стверджують, що немає сенсу так ретельно їх вираховувати.

Згідно з численними дослідженнями відомо, що кількість калорій не має нічого спільного з успішним схудненням. Найважливіше якість того, що ти споживаєш. Правильним рішенням буде прибрати оброблену їжу, доданий цукор, білий хліб, а також додати в раціон більше овочів, фруктів і клітковини.

Також немає сенсу дотримуватися складним дієт або щодня тренуватися. Якщо на тарілці переважають овочі, цільнозернові продукти і м’ясо/риба, приготовані без літра олії, то за рік можна скинути 6-7 кг, нічого не рахуючи і не зменшуючи порції. Також, знизяться рівень цукру і тиск.

Фахівці радять налягати на крупи, яйця, авокадо, рибу, оливкову олію, томати, зелень і банани. Фрукти і овочі потрібні заради корисних речовин, а незбиране зерно дає енергію і харчові волокна, білки — для м’язів, молочні продукти — для кальцію, корисні жири — для багатьох функцій організму, включаючи здорове серце та мозок.

Додамо, раніше вчені з’ясували, що схуднення підвищує ризик смерті у літніх жінок.

Бажання перебувати в хорошій формі — прерогатива не тільки молодих і зрілих жінок, а й представниць покоління постарше. Напевно, багатьом знайома ситуація, коли бабуся весь дачний сезон усередині перекопувала грядки, і потім налічувала загублені після активних робіт кілограми, а, підсовуючи тарілку з млинцями улюбленим онукам, говорила, що не їсть після шести, щоб влізти в сукню до ювілею. Тільки ось прагнення до втрати ваги в такому віці може зіграти дуже злий жарт.

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