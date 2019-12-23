Орехи являются неизменным источником энергии и полезных веществ для нашего организма
В фисташках содержится большое количество витаминов группы В и Е, меди, фосфора, марганца, селена и калия.
Профилактика диабета
Фисташки могут значительно снизить риск развития сахарного диабета. Всего лишь две порции фисташек в день покроют то необходимое количество фосфора, которого будет достаточно для преобразования белков в аминокислоты, а также для увеличения терпимости к глюкозе.
Для стройной фигуры
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Хоть в орехах и содержатся жиры — но все они «хорошие», поэтому их ежедневное употребление принесет лишь пользу.
Единственное, суточная доза не должна превышать 30 грамм, что выглядит как небольшая горсть, помещающаяся в ладошке, так как в 100 граммах фисташек содержится 557 калорий. Больше всего в фисташках ценится значительное количество клетчатки и белка, который способствует процессу похудения.
Для хорошего зрения
Ни одни орешки не улучшают зрение так, как это делают фисташки. Все дело в лютеине и зеаксантинхе, которые содержатся в этих орехах и являются антиоксидантами, предотвращая воспаление ткани глаз.
Для здоровья сердца
Если включить фисташки в свой ежедневный рацион, то можно не только снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови, но и уменьшить воспалительные процессы в артериях и сосудах.
Для крепких нервов
Помимо всего прочего, фисташки могут стать неплохим успокоительным, ведь в них содержатся вещества, производящие миелин — специальную оболочку, которая, изолируя, защищает нервные окончания от излишних нагрузок. Миелин передает нервные импульсы в головной мозг, а витамин В6 способствует правильному взаимодействию адреналина, серотонина и гамма-аминомасляной кислоты, которые регулируют передачу сообщений через нервную систему.
Ранее сообщалось, что орехи содержат ценные для здоровья жирные кислоты и витамины, но также важно правильно их есть, чтобы получать максимально полезный эффект. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.
Эксперт отметила, что научные исследования свидетельствуют: люди, ежедневно употребляющие некоторое количество орехов, имеют самые низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкозаболеваний, а также преждевременной смерти. В то же время необходимо есть орехи правильно, то есть в день можно позволять себе не более горсти – 20 или 30 граммов.
Напомним, орехи помогут похудеть в боках и на животе.
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