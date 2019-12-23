Самый тяжелый диабет первого типа, которым страдают люди с детства, можно вылечить, считают ученые

Низкоуглеводная диета может помочь в управлении диабетом первого типа. Это тяжелая хроническая болезнь, при которой поджелудочная железа почти не производит гормона инсулина.

Огромное количество исследований в области диабета связано со вторым типом этой болезни, который обычно развивается в среднем возрасте из-за ожирения и малоподвижного образа жизни.

На долю диабета первого типа приходится значительно меньшее внимание ученых, хотя эта болезнь протекает куда тяжелее и обычно развивается уже в раннем детстве. При диабете первого типа поджелудочная железа практически не производит инсулина, так что пациентам необходимо несколько раз в день делать уколы этого гормона.

Статистика показывает, что продолжительность жизни диабетиков первого типа, в среднем, на 10 лет меньше, чем у людей, не имеющих этого метаболического расстройства.

Исследование с участием 316 человек, включая 130 детей, показало, что определенные изменения в диете способны усилить контроль над развитием диабета. Речь идёт, в первую очередь, о переходе на питание с низким содержанием углеводов. Обычно родители крайне скептически настроены к низкоуглеводной диете, так как существуют опасения, что она приведет к опасно низкому уровню сахара в крови или гипогликемии. А из-за неё рост ребенка будет нарушен. Но результаты этого исследования показывают обратное. Употребление низкоуглеводных продуктов детьми и взрослыми с диабетом первого типа в течение двух лет показало отличные результаты.

Так, средний уровень гемоглобина A1C, который является барометром сахара в крови, упал до 5,67%. Отметим, что уровень A1C ниже 5,7% считается нормальным, а его превышение свыше 6,5% позволяет диагностировать диабет. При этом никаких задержек с ростом у детей, придерживающихся низкоуглеводной диеты, обнаружено не было. Впрочем, исследование было чисто наблюдательным, а не рандомизированным, поэтому нельзя говорить об установленных причине и следствии.

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