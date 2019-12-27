После гель-лака ногти становятся хрупкими и ломкими, поэтому стоит сделать перерыв и укрепить их
Есть несколько естественных способов, которые помогут укрепить ногти в домашних условиях.
Маска с чесноком для укрепления ногтевых пластин
1/2 стакана апельсинового сока
1/4 стакана оливкового масла
1 зубчик чеснока
Апельсиновый сок содержит витамин С, который способствует выработке коллагена и фолиевой кислоты, которые ускоряют рост пластин. Чеснок в свою очередь естественным образом укрепляет ногти.
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Оливковое масло является удивительным увлажняющим средством, способным глубоко проникать в кожу. Из-за этого маска также помогает смягчить кутикулу и питает пластины, чтобы предотвратить их поломку.
Нужно смешать апельсиновый сок с 1 зубчиком измельченного чеснока. Замочи ногти в смеси на 15-20 минут, а затем вытащи руку и тщательно вымой ее. Автобус со спортсменами разбился в ДТП: «тела вырезали из салона», фото трагедии
Добавь оливковое масло в смесь, а затем снова опусти ногти еще на 5 минут в маску. Вытяни руки и тщательно вымой их. Затем нанеси увлажняющий крем на руки и ногти. Повторяй процедуру два раза в неделю на протяжении 14 дней для достижения лучшего результата.
Укрепляющая маска с желтком
1 яичный желток
1 ч. л. меда
1 ст. л. воды
1-2 капли лавандового масла
Мед действует как антисептик, противовоспалительное и противогрибковое средство, а также как природный увлажнитель, в то время как яичные желтки обеспечивают ногти необходимыми жирами и укрепляющим протеином. Лавандовое масло необходимо только для запаха.
После того, как смешаешь все ингредиенты до однородности, нанеси маску на ногти и на кутикулы. Оставь ее на 10-15 минут. Смой смесь теплой водой, нанеси любимый увлажняющий крем на руки и ногти, а затем используй масло для кутикулы. Делай маску не реже 1 раза в 3 дня в течение 2-х недель.
Отбеливающая маска с лимоном
1 лимон
2 ст.л. сахарного песка
1 ст.л. кокосового масла
теплая вода
Этот состав действует как отбеливающая маска, скраб и увлажняющий крем, фокусируясь сразу и на руках, и на ногтях. Сахар помогает удалить шероховатость пластин и разгладить кожу руки, кроме того, он является увлажняющим компонентом. Кокосовое масло увлажняют и укрепляют пластину и кутикулу.
Налей в миску немного теплой воды, добавь туда сок 1-го лимона, затем замочи в составе ногти на 10-15 минут. Смешай сахар и кокосовое масло и используй состав как скраб для ногтей и рук. Смой теплой водой. Нанеси кокосовое масло на ногти и кутикулы. Повторяй процедуру 2 раза в неделю на протяжении 2-х недель.
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