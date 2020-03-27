Ученые обнаружили новый способ для лечения заикания у людей

Ни для кого не секрет, что заикание — довольно трудно лечится. Причем лечение должен проводить не только логопед, но и психотерапевт.

Ученые из Великобритании придумали новый способ неожиданный лечения заикания и он уже прошел клинические испытания. У людей, имеющих проблемы с заиканием, проводили небольшую стимуляцию мозга током. Таким образом им удалось улучшить легкость их общения без сложных вербальных тренировок с логопедом.

Статистика говорит, что заикание довольно часто встречается у детей. Приблизительно один из ребенок из двадцати проходит тот определенный возраст, когда начинает заикаться. В большинстве случаев, эта проблема исчезает сама собой, поскольку человек ее перерастает. Однако во взрослой жизни у одного человека из ста проблема может остаться. При этом, заиканию, как и дальтонизму, больше подвержены мужчины, чем женщины.

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Основная терапия заикания – это занятия с логопедами и психологами, но все это будет длиться долгое время. Именно поэтому ученые задумались о еще одном способе лечения заикания – более быстром. Для этого ученые взяли заикание «под контроль» техникой, известной как микрополяризация.

Через электроды, подсоединенные к вискам, пропускается слабый ток, он практически незаметен для пациентов. Таким образом стимулируется нейроны на определенных участках мозга, это быстрее позволяет создать новые нейронные связи, отвечающие за свободную речь. Слабые разряды тока способны излечить заикание, а новая техника с пропусканием слабого разряда тока через мозг показала свою эффективность.

Также ранее сообщалось, что ревность разрушает психику человека и способна привести к ужасной болезни, на лечение которой уйдет много времени.

Внезапная ревность и приступы паранойи могут указывать на редкое и опасное заболевание мозга. Такой случай произошел с жительницей Великобритании Иви Мур.

Первые симптомы проявились, когда ей было всего двадцать лет. Девушка, которая вела правильный образ жизни и не жаловалась на здоровье, стала испытывать необъяснимые приступы подозрительности.

Она начала беспокоиться, когда ее молодой человек общался с другими женщинами, хотя раньше не обращала на это внимания.

Сначала никто не понял, что это болезнь. Но состояние Иви быстро ухудшалось. Вскоре она слегла с гриппом, и ее родители решили забрать ее из съемной квартиры обратно домой.

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