Украинский психолог объяснил, в каких случаях человек действительно нуждается в консультации специалистов

Заведующий кафедрой Медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Олег Чабан рассказал, каким образом диагностировать у себя депрессивное состояние и в каких случаях следует обращаться к специалисту.

Для начала Олег Чабан советует разделить понятия «депрессия» и «плохое настроение».

«Постоянно радостный человек, который ходит и громко смеется, — это сумасшедший, который находится в маниакальной фазе биполярного аффективного расстройства. А плохое, тревожное или депрессивное настроение может быть у каждого — это норма, так работает наш мозг. Он делает синусоиду, находясь то в «плюсах», то в «нулях», то в «минусе». В целом он находится на так называемой изолинии на нуле, в которой достаточно эффективно работает», — говорит врач.

По его словам, поставить диагноз депрессивного расстройства может только квалифицированный психиатр. Однако есть и несколько способов самодиагностики, которые помогут разобраться в собственном психическом здоровье.

Во-первых, это плохое настроение, но только в том случае, если оно наблюдается постоянно и непрерывно в течение не менее двух недель, даже после отдыха или попыток переключения на какие-то радостные события.

Во-вторых — снижение процессов и темпа мышления, эмоциональное истощение, тревога, суицидальные или навязчивые мысли негативного содержания, а также торможение моторики, когда человеку трудно подняться, даже для отправления естественных нужд.

В-третьих, потеря удовольствия от привычной жизни — ангедония, активизация соматических проблем. Они проявляются через диффузные боли, которые трудно к чему-то привязать.

Еще один важный критерий — невозможность или нежелание человека социализироваться: выходить на работу, обеспечивать семью, ухаживать за детьми. Это свидетельствует о тяжелом расстройстве, которое надо лечить. Каким образом — психотерапией или медикаментами — пусть решают специалисты.

Если вы заметили у себя или у своих близких перечисленные признаки, Олег Чабан советует обратиться к клиническому психологу или даже к психиатру.

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Источник: Укринформ