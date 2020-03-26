Ирландский врач рассказала, что нужно делать, чтоб избежать бессонницы и достигнуть качественного сна

Известный ирландский врач Пикси МакКенна дала пять советов для качественного сна. Зарубежное издание Express опубликовало материал соответствующего содержания.

Борьба с бессонницей может быть разочаровывающей и подавляющей, вызывая чувство тревоги и беспокойства. Недостаток сна не только вызывает чувство усталости на следующий день, но и влияет на психическое и физическое здоровье, отношения с окружающими людьми. В связи с чем крайне важно полноценно отдыхать.

По словам Пикси МакКенны, первое, о чем следует позаботиться, это расслабление, в чем поможет выпивание травяного чая, чтение книги, ванна с ароматическими маслами. Мелатонин — это гормон, регулирующий внутренние циркадные часы организма. Его выработка увеличивается вечером с наступлением темноты. Именно поэтому освещение в комнате должно быть минимальным.

«Постарайтесь убедиться, что у вас есть шторы или жалюзи, которые блокируют как можно больше света, и избегайте смартфонов и ноутбуков за час до сна, поскольку они препятствуют производству мелатонина», — отмечает эксперт.

При проблемах со сном важно избегать дремоты в течение дня, в крайнем случае она должна составлять не более 20 минут. Засыпанию мешает и употребление пищи в позднее время. Если сон не приходит, лучше выйти из спальни, чтобы избежать отрицательной связи с кроватью. Можно посмотреть телевизор или почитать книгу.

Отметим, ранее мы писали, что проблемы со сном включают в себя: трудное засыпание, поверхностный, тревожный сон, тяжелое пробуждение (ранний или чрезмерно поздний подъем), ощущение усталости после сна, рассказал врач-реабилитолог Василий Купрейчик.

По его словам, медицинские препараты эффективны для лечения нарушений сна, однако они часто используются пациентами, которые не соблюдают простые правила гигиены сна. Справиться с бессонницей можно, не прибегая к лекарствам.

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