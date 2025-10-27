«Если бы вы учились так, как надо,

Так и мудрость была бы своя»

Т. Шевченко





Древняя мудрость говорит, что у народа, который забывает свое прошлое, нет будущего. Когда народные массы не знают своей истории национальное сознание размывается, растворяясь среди соседей. Знание своих исторических корней составляет консолидирующую силу каждого народа.

Не случайно завоеватели всех времен стремились лишить угнетенные народы их собственной истории, извращая ее в собственную пользу. Украина, оказавшись в «братских» отношениях соседнего этноса, была разграблена не только материально, культурно, но и исторически. Историки России отобрали у украинцев ранние этапы их национальной истории. Известны четыре главных этапа государственного строительства в украинской истории: Киевская Русь, казацкое государство, Украинская народная республика и современная независимая Украина. Украинское государство Русь со столицей в княжеском Киеве возникла в конце IX в.. В это время возникли французские и немецкие государства, первое Английское и Польское королевство, Пражское княжество чехов, Венгерское государство и другие.

Эти европейские государства, родившись в IX-X вв., развивались в течение тысячелетия до наших времен. Украина периодически теряла свою государственность. 1240г. под ударом монгольского нашествия пал княжеский Киев, затем был захвачен Литвой, Польшей, Венгрией. Потом наконец Украина оказалась в составе Московского царства, которое в 1764 г. отменило казацкое государство Гетманщину. Во время русской революции 1917 г. украинская государственность возродилась снова, но была уничтожена нашествием русских большевиков. В настоящее время украинцы в четвертый раз строят независимую Украину. Длительная безгосударственность украинского народа обусловлена ​​его роковым соседом, русским государством. Очередная экспансия путинской агрессии против нашего государства стремится лишить ее независимости и свободы украинского народа. Кто должен защищать национальные интересы государства? Эту функцию обязана делать государственная элита, активная и сознательная часть фаворитов и организаторов (интеллектуалы, военные, государственные деятели). После войны надеемся на военных и интеллектуальную молодежь, которая должна организовывать жизнь и самозащиту людей, возглавит экономическую, политическую, социальную и дипломатическую работу в стране.

Если украинцы найдут в себе силы обновить свою национальную элиту, то с ее помощью сохранят собственное государство, как это сделали цивилизованные нации. Это, как правило, правовые, демократические государства, базирующиеся на рыночной экономике, равенство всех граждан перед законом независимо от национальности.

Теперь у нас хозяевами гости

Они людей здесь имеют за рабов

Л. Костенко

Журналист Павел Ильюша