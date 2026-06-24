Десятиліттями вільна преса вважалася одним із головних атрибутів американської демократії. Її завдання полягало не в тому, щоб підтверджувати чиїсь політичні погляди, а в тому, щоб перевіряти факти, ставити незручні питання та контролювати владу. Саме тому свобода слова та свобода преси отримали у США конституційний захист. Адже демократичне суспільство неможливе без правдивої інформації.

Сьогодні ж цей суспільний договір стрімко руйнується. Довіра американців до ЗМІ перебуває на історичному мінімумі. Протягом багатьох років дослідження Геллап показують ту саму тенденцію: більшість громадян США вважають, що провідні ЗМІ більше не висвітлюють події повно, об'єктивно, неупереджено. Прийнято пояснювати цю кризу політичною поляризацією або впливом соціальних мереж. Але, це лише частина проблеми.

Головна причина набагато менш зручна для самої журналістики. Все частіше наші ЗМІ перестають займатися пошуком істини і починають обслуговувати наперед сформований наратив. Журналісти все частіше діють висновку ще до того, як зібрані хоч якісь докази. Факти починають підганятися під готову концепцію, а чи не концепція будується на фактах тощо. У результаті журналістика поступово перетворюється не на громадський контроль, а на інструмент формування громадської думки.

Коли Дональд Трамп називає подібні публікації «фейковими новинами», багато хто в нас сприймає це виключно політичним гаслом. Проте за цим визначенням ховається цілком реальна проблема. Найнебезпечніша форма дезінформації сьогодні – це не відверта брехня, а матеріали, в яких факти підібрані вибірково, контекст навмисно скорочено, а редакційну позицію майстерно маскують під об'єктивну журналістику.

Саме такі публікації руйнують довіру людей значно швидше, ніж поодинокі випадки відвертої фальсифікації. Історія американських ЗМІ знає безліч подібних прикладів: скандали з Джейсоном Блером у The New York Times, Стівеном Глассом у The New Republic, Джанет Кук у The Washington Post, історія Rolling Stone, документи CBS про службу Джорджа Буша-молодшого або розслідування подкасту Caliphate. Всі ці ситуації були різними за масштабом, але поєднувало їх одне – бажання розповісти «красиву історію» виявилося сильнішим за професійний обов'язок перевірити і вивірити кожен факт.

У багатьох випадках редакції ЗМІ згодом визнавали свої помилки, публікували спростування, проводили внутрішні розслідування, повертали престижні журналістські нагороди. Так, це було болісно, ​​але це було чесно. Але мають місце ситуації, коли навіть часткові виправлення не усувають головної шкоди. Саме з таким зіткнувся і я сам.

Упродовж кількох років журналісти вашингтонського бюро McClatchy Кевін Холл та Бен Відер, а також журналістка з The Sacramento Bee Анджела Харт публікували матеріали, в яких моє ім'я пов'язувалося з розслідуваннями навколо так званого «російського втручання». Ці публікації будувалися не так на об'єктивної перевірці фактів (їх просто був), але в заздалегідь обраної версії подій. Пізніше сама McClatchy була змушена виправити частину своїх матеріалів, офіційно визнавши, що я не мав відношення до жодного зі згаданих приписів. Мене ніколи не звинувачували в жодному злочині, пов'язаному з тими публікаціями. Більше того, до виходу ключових матеріалів мені навіть не надали можливості відповісти на основні «звинувачення» (хоча саме це є одним із базових засад професійної журналістики). Але проблема значно ширша за мою особисту історію.

Часткове виправлення фактичної помилки рідко змінює загальний зміст публікації. Початкове враження про людину залишається у суспільній свідомості, а наступні уточнення (коригування) зауважує лише невелика частина аудиторії. Формально редакція може заявити, що вона виправила помилку, проте репутаційні збитки людині вже було завдано. Саме тому криза нашої довіри до ЗМІ продовжує поглиблюватися.

Сучасні медіа працюють в умовах постійної гонки за швидкістю, переглядами та «вірусним ефектом». Перевірка інформації стає вторинною стосовно необхідності опублікувати матеріал першим, швидко, раніше за інших. Анонімні джерела нерідко використовуються не як винятковий захід, бо як зручна заміна документальним доказам. Виправлення з'являються значно пізніше і отримують незрівнянно менше уваги, ніж початкові гучні заголовки та підзаголовки.

Особливо вразливими виявляються звичайні люди. На відміну від великих корпорацій чи впливових публічних політиків, прості люди рідко мають достатні фінансові можливості, щоб роками (!) домагатися відновлення своєї репутації через суди. Саме цей дисбаланс відповідальності, на мою думку, і дозволяє деяким нашим редакціям йти на надмірний ризик у гонці за «популярністю», практично не побоюючись серйозних наслідків.

Виправити ситуацію можна.

Для цього не потрібно обмежувати свободу преси. Навпаки, необхідно повернути журналістику до тих стандартів, які колись зробили її однією з найшанованіших професій.

Незалежна перевірка ключових фактів до публікації має стати обов'язковим правилом, а не чистою формальністю. Читач повинен ясно розуміти, де закінчуються факти та починаються авторські оцінки. Використання анонімних джерел має бути справді винятковою практикою, а не редакційною звичкою. Помилки повинні виправлятися так само помітно, як і публікувалися початкові матеріали. Суспільству також потрібна велика прозорість у питаннях фінансування редакцій та потенційних конфліктів інтересів. І, нарешті, редакції потребують реальної світоглядної різноманітності, без якої об'єктивність неминуче поступається місцем ідеології.

Свобода преси залишається однією із фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Але свобода неможлива без відповідальності! Довіру не можна зберегти посиланнями на Першу поправку, її можна заслужити лише щоденною відданістю фактам, професійною чесністю та готовністю визнавати власні помилки.

Історія американської журналістики переконливо показує, що репутація будується десятиліттями, а втратити її можна за одну публікацію. І повернути її набагато складніше, ніж зберегти та зміцнити.

Юрій ВАНЕТИК, адвокат, політичний стратег, член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції West Support, старший науковий співробітник Claremont Institute (Каліфорнія, США)





