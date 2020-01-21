Клиенты национализированного ПриватБанка продолжают жаловаться на случаи, когда банкоматы буквально «съедают» денежные средства

Как рассказал один из них, во время пополнения карточки терминал резко перестал работать, однако деньги так и не были переведены.

«Терминал съел 3 тысячи гривен и просто решил сказать - я больше не работаю. Что бы получить эти деньги, нужно сделать карточку Приватбанка. Жирный, жирный минус банку. Никогда вас не уважал, и уважать не буду», - уточнил клиент.

В ответ на это в банке уточнили, что могут вернуть сумму только в размере 500 гривен. В ином случае, человеку придется оформить карточку в банковском отделении.

Как сообщалось ранее, клиенты национализированного ПриватБанка продолжают оставлять жалобы на компанию, заявляя, что банк неправомерно списывает деньги с их счета.

Как рассказал один из клиентов банка на сайте Минфин, он до последнего считал ПриватБанк одним из лучших украинских банков, был его клиентом более 10 лет, но недавние ситуации заставили его изменить мнение.

По словам клиента, за последние два года банк подставляет его на деньги уже в четвертый раз. Первый раз банк списал 5000 гривен. Когда мужчина спросил, что это за списание, в учреждении ответили, что полгода не взимали с него комиссию, а теперь нашли ошибку и исправили ее. Мужчина отметил, что не стал тогда обращаться в суд из-за 5000 гривен.

Через год с картой произошла похожая ситуация. С карты списалось 2100 гривен, которые пошли на американский сайт. В банке заявили, что списание средств возможно, если ранее человек вводил на этом сайте свои реквизиты – данные карты.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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