Банки начнут автоматически блокировать счета украинцев в связи с задолженностями

Не исключено, что скоро счета украинцев смогут блокировать за долги по счетам коммунальных услуг, штрафы за нарушение ПДД, долги по распискам, а также все другие задолженности государству. Об этом сообщает UBR.ua.

Недавно принятый закон №2475-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" даст банкам право блокировать счета тех украинцев, которые не выплатили долги.

В настоящее время речь идет только о тех, кто не выплатил алименты, но механизм блокировки довольно универсальный и применимый к другим долгам.

При условии этих изменений в законодательстве, система сможет использоваться в рамках любого исполнительного производства, открытого в отношении любого должника, независимо от того, перед кем возник долг, на какую сумму, по каким обязательствам и т.д.

Эксперты уверены в работе механизма, и что он сможет помочь государственным и частным лицам быстрее работать по исполнению судебных решений и решений иных органов, по которым следует принудительное взыскание.

Также важно отметить, что блокировка и разблокировка счетов будет проходить быстрее, ведь теперь все это будет происходить в электронном, а не бумажном виде.

Напомним, что в Украине банки за последние 12 лет сократили количество отделений с 21 тысячи до 8 тысяч единиц. В 2008 году в Украине работало 21 089 отделений банков. На 2020 год их осталось всего 8 002 отделения. В прошлом году количество отделений сократилось на 507 отделений.

Больше всего сократил свои отделения "Ощадбанк" - с более, чем шести тысяч до 2,7 тысяч отделений. У "Привата" осталось 1928 отделений банка.

Главная причина - закрытие банков и отделений, это глобальная тенденция цифровизации услуг. Украинцы, как и клиенты по всему миру, перестают ходить в отделения, пользуюсь при этом услугами в сети.

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