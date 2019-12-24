В Бразилии создали рекламу презервативов с президентом России Владимиром Путиным 

Как передает Politeka.net, соответствующие фото опубликованы в Инстаграмме бразильской студии Platinum Studio.

"Некоторые люди не должны были родиться никогда", - говорится в подписи к снимкам, а  главным героем стал персонаж похожий на президента РФ.



В комментариях пользователи сети восхитились таким артом и поблагодарили Platinum Studio за проделанную работу. 

"Вот это жгут! )))", Креативно!...Респект!!", " Креативная бразильская студия, молодцы, процветания вашему бизнесу", "Мировое признание бывает разным", " Правильно. Вовин папа не вовремя икнул - а теперь - вот...", - писали в сети.

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Художники этой рекламной студии не первый раз создают подобную рекламу. В 2017 году главные роли в этой серии исполняли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ранее президент России стал лицом на презервативах во Франции. Такие презервативы продаются во французских аптеках.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин оконфузился на публике из-за похабного анекдота, который он рассказал во время открытия железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе