В Бразилии создали рекламу презервативов с президентом России Владимиром Путиным
Как передает Politeka.net, соответствующие фото опубликованы в Инстаграмме бразильской студии Platinum Studio.
"Некоторые люди не должны были родиться никогда", - говорится в подписи к снимкам, а главным героем стал персонаж похожий на президента РФ.
В комментариях пользователи сети восхитились таким артом и поблагодарили Platinum Studio за проделанную работу.
"Вот это жгут! )))", Креативно!...Респект!!", " Креативная бразильская студия, молодцы, процветания вашему бизнесу", "Мировое признание бывает разным", " Правильно. Вовин папа не вовремя икнул - а теперь - вот...", - писали в сети.
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Ранее президент России стал лицом на презервативах во Франции. Такие презервативы продаются во французских аптеках.
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Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
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