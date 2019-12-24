В Бразилии создали рекламу презервативов с президентом России Владимиром Путиным



Как передает Politeka.net, соответствующие фото опубликованы в Инстаграмме бразильской студии Platinum Studio.



"Некоторые люди не должны были родиться никогда", - говорится в подписи к снимкам, а главным героем стал персонаж похожий на президента РФ.









В комментариях пользователи сети восхитились таким артом и поблагодарили Platinum Studio за проделанную работу.



"Вот это жгут! )))", Креативно!...Респект!!", " Креативная бразильская студия, молодцы, процветания вашему бизнесу", "Мировое признание бывает разным", " Правильно. Вовин папа не вовремя икнул - а теперь - вот...", - писали в сети.