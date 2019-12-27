Слово мужчины — это слово твердое и непоколебимое. Если он сказал "завтра", то его решение не меняется. И не надо переспрашивать каждый день

Одна женщина жалуется другой:

– У меня муж совсем вялый.

— А ты его собачьим шампунем помой. Я своего помыла — как кобель стал. На меня наскочил — чуть на части не разорвал.

Встречаются опять через два дня:

— Ну, ты мне и насоветовала..

— А что такое?

— Всю колбасу в доме сожрал, меня за ж@пу укусил и к соседке убежал.

***

— Товарищ полицейский! Моя жена вышла из дома прогуляться позавчера и до сих пор не вернулась.

— Опишите ее, как была одета?

— Ну, женщина в платье. С ней была собака.

— Какая собака?

— Фокстерьер, высотой 32 сантиметра, правое ушко черное, на задней левой лапке — белое пятнышко, ошейник — черный, глаза — карие.

***

Установила статус: "В гостях хорошо, но... дома без лифчика ходить можно". ....Тут же последовал коммент от некого Олега: — "Мой дом — Ваш дом"...)))

***

1 января — день независимости опорно-двигательной системы и вестибулярного аппарата. В этот день молятся апостолу Цитрамону и причащаются освященным в холодильнике рассолом.

***

— Похоже, я старею...

— Что так?

— Робот-пылесос все время за мной ездит и что-то подбирает.

***

Мальчик удивился когда узнал, что у бабушки Клавы полное имя не Клавиатура.

***

— Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.

— А какая у вас модель телефона?

— Да нет у меня телефона. Я просто на улице сам с собой разговариваю, хочу, чтобы люди не шарахались.

***

Батюшка спрашивает у прихожанина:

— Молишься ли перед едой, сын мой?

— Нет батюшка. У меня жена хорошо готовит. . .

***

— Расскажите о себе.

— Я из того поколения, которое знает, для чего мнут газетную бумагу.

Напомним, Медведев публично опозорил Путина, появилось фото.

Как сообщала Politeka, Трампа засекли на коленях у Путина.

Также Politeka писала, что Путин бессвязной речью выдал свою слабость.