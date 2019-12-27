В Волгоградской области России высокопоставленные чиновники решили провести помпезную церемонию открытия лифта в районной больнице

Как передает Politeka.net, ссылаясь на соцсети, мероприятие провели с присутствием необходимых атрибутов: красной ленточки, главы района и сопровождающей его делегации.

Стоит отметить, что данный лифт установили еще 1994 году, но он так и не заработал.

Пользователи сети довольно иронично отнесли к данной новости.



"Видимо просто лифт идёт в морг", "Когда это единственный лифт на город, как в моем городе, то это и правда большая новость", "Вова сказал что нужны "прорывы", вот прорыв лифта, который будет доставлять людей на луну. Сколково обещало, а ЖКХ сделало.", "Б**ть, то окна пластиковые открывают, то тротуар, ещё и лифты, какой-то сюрреализм ", "над унитазом бы еще ленточку перерезали ", "Илон Маск отдыхает", "Космические технологии приходят в жизнь простых россиян. Ура.", "А вы говорите стабильность в стране Вот какое достижение! Гордитесь россияне!" - писали в сети.





Ранне российский президент Владимир Путин оконфузился, сделав замечание полпреду в Южном федеральном округе Владимиру Устинову.

Курьезный случай произошел, когда делегация главы государства посетила сельскохозяйственную выставку в Адыгее. Пока Путин общался с чиновниками, Устинов потянулся рукой к прилавку и взял палку колбасы, видимо, чтобы прочитать этикетку. Движение с его стороны заметил президент и сказал ему, обернувшись: "Колбасу положите", на что Устинов улыбнулся, а Путин продолжил: "Верни колбасу, все прощу".

Напомним, Путин оконфузился на льду и довел россиян до слез.

Как сообщала Politeka, Трампа засекли на коленях у Путина.

Также Politeka писала, что Путин бессвязной речью выдал свою слабость.