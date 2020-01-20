Российский президент Владимир Путин вновь стал объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля опозорился после традиционных крещенских купаний.

Как известно, Владимир Путин, следуя указаниям российской пропаганды, чтит "скрепы" и постоянно участвует в крещенских купаниях под Москвой со своими преспешниками из РПЦ.

Но в этом году Владимир Путин внезапно исчез из поля зрения и не участвовал в купаниях на Крещение из-за якобы аномально теплой погоды и отсутствия снега.

"Владимир Путин из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега не стал в этом году принимать участие в Крещенских купаниях", – говорится в сообщении, которое опубликовали на портале Кремля.

Также известно, что Владимир Путин предпочел крещенским купаниям пресс-конференцию в Берлине, которая была посвящена урегулированию гражданской войны в Ливии, где также уже успели засветиться российские головорезы из ЧВК "Вагнер".

Ранее мы рассказывали о том, как раздетый Владимир Путин оконфузился перед Дмитрием Медведевым. В частности, лидер Кремля стал героем новой фотожабы после внезапной отставки правительства РФ во главе с Медведевым.

На карикатуре Владимира Путина изобразили с шапкой Мономаха, дающего пинка премьеру Дмитрию Медведеву. В кадре также можно увидеть потенциального главу правительства Михаила Мишустина, которого лидер Кремля держит на цепи.

"Прощай, Мишутка, привет Мишутка!", "Круговорот мишек во власти. Реально чёрный полковник грядёт. Наплачемся", "Ехал Ваня на коне, вёл старушку на ремне...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Алёша, это просто бимба!!", "Вытащил из колоды очередного чекиста", "Медведь на Дерипаску похож", "У Мишустина лицо Муссолини", "Одна из лучших работ Алёши за последнее время!", "Хоть выспится МедВед. До весны", "Шедевр!", - пишут пользователи в комментариях под публикацией карикатуриста.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".