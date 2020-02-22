В России нередки случаи задержания не то, что на митингах против власти, но и даже за пост или комментарий в интернете

Пользователи сети высмеивают "драконовские" методы власти, пишет Рoliteka.net. Так, карикатурист Сергей Елкин создал фотожабу, посвященную теме свободы слова в Российской Федерации.

На картинке изображен полицейский, который просит предъявить свои комментарии мужчину в красной шапке и зеленой куртке. Последний протягивает правоохранителю открытый ноутбук. Полицейский внимательно вглядывается в экран.

"Все пользователи Twitter стали такие осторожные, если боятся сделать ретвит, а только ставят лайки? За лайк в России тоже сажают!", - написали авторы поста.

За нескольк дней публикация собрала в Твиттере более 100 отметок "Нравится" и 80 ретвитов, а также много комментариев.

"Я и лайк поставлю и ретвит сделаю. Если твит годный", "Для следствия и лайк и ретвит - одно и то же! Помните об этом, икстримисты! ", "А еще мы настолько боимся, что пишем hublot)", "Не совсем так. Если просто понравился твит, то лайк ставлю. А если считаю, что его надо распространить, то ретвичу", "страх по потихонечку проникает в наши гнилые нутра", "Ну вот, теперь вас и лайкать не будут((((", "Пусть для начала найдут и поймают доказав.....", "Просто "нравится" , ну и что? Меня никто не читает, зато я вас читаю и мне это "нравится" ", "Так может никто и не боится? Какой смысл делать ретвит, если лайк точно так же добавляет твит в свою ленту? Давно перестал ретвитить", - написали пользователи сети.

Напомним, в сети появилась жестка карикатура на российского президента Владимира Путина. На фото гарант с косой пристал к абсолютно голой девушке, а Путин изображен в виде кощея-бессмертного: одна голова и скелет.

В руках он держит косу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Это экзоскелет?», «Кабаеву не узнать», «К сво*очи доверчива, Ну, а к нам - тра-ля-ля-ля», «все же знают что царь предпочитает целовать в пупок маленьких мальчиков», - написали они.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".