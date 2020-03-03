Российского президента Владимира Путина жестко разнесли за ложь

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидеру Кремля Владимиру Путину досталось после слов о том, что РФ можно якобы назвать либеральной страной, где не наказывают за несанкционированные акции.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Путин: Практически во всех странах за несанкционированные акции лишение свободы. Там сроки от 6 месяцев до года. Но в некоторых просто за несанкционированные акции, если 12 человек, в Швеции уже считается — массовые беспорядки. Пятёрочка ломится или десяточка. У нас такого нет", - говорится в сообщении.

Пользователи гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимир Путин нагло лжет на камеру, и напомнили ему об уровне жизни в странах Европы.

"А какая пенсия в Швеции, не подскажите?", "А Вова не сказал, в других странах президенты сидят по 20 лет и меняют Конституцию под себя?..", "Епта, зуб даю, добавил Президент, сморкнулся на ковёр и вытер пальцы шторой...", "Он откровенно врет, как впрочем и всегда. Безграмотный, необразованный старикашка-параноик", "Опять врет", "Нормально он по фене ботает...", "Его выступления все глупее и глупее. Народ в шоке. Он 20 лет страной правил, не удивительно, что результаты такие", "Чума ботоксная", - пишут они в комментариях.

Путин: Практически во всех странах за несанкционированные акции лишение свободы. Там сроки от 6 месяцев до года. Но в некоторых просто за несанкционированные акции, если 12 человек, в Швеции уже считается — массовые беспорядки. Пятёрочка ломится или десяточка. У нас такого нет pic.twitter.com/D2HzfO5zUO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 3, 2020

Ранее мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях. На этот раз Владимир Путин стал героем яркой фотожабы после обострения в Сирийской Республике.

В привычном для себя стиле лидера Российской Федерации высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина с ножом в руке, который взял в заложники турецкий помидор.

"Не стреляйте, у меня заложник", - говорится в подписи к фотожабе Сергея Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин потерпит очередное фиаско на Ближнем Востоке, а россиянам потом расскажет о "геополитическом успехе".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.