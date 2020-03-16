В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за опасную близость с коронавирусом

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Андрей Петренко.

«Обнуление вы заказывали?» - якобы спрашивает коронавирус.

Уточним, что на карикатуре изображен Путин и сам вирус, который якобы голосует за властелина Кремля. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«СУпер», «Russian +15000 corona human», «только на тот коронавирус и надежда», «обнуление идет по плану», «дед давно уже заражен. Но двойники подстрахуют если что», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин часто становится героем фотожаб. Особенно новые кратинки всплывают после скандальных заявлений и действий гаранта.

Так, недавно Госдума поддержала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Таким образом, существует вероятность, что Путин еще десятки лет пробудет при должности.

Эксперты говорят, что если поправки в Конституцию, которые собираются внести, примут, то с юридической точки зрения появится необходимость обнулить президентские сроки.

В результате это будет уже другой институт президентства и на него не смогут распространяться ограничения старого.

Известный соратник Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров, поддержал идею обнуления сроков президента. По его словам, норма Конституции РФ об ограничении сроков пребывания президента в должности должна быть навсегда исключена из Основного закона.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.