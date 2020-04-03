Цены на нефть упали, что не могло пройти мимо пользователей сети

После того, как в мире опустились цены на нефть, в России не только поднялась цена на доллар, но и ею было потеряно миллиарды

Стоит отметить, что стоимость барреля марки Brent на торгах 1 апреля колебалась вокруг отметки в 25 долларов, пишет Рoliteka.net.

По информации экспертов, обвал на рынке нефти, вызванный противоречиями между Саудовской Аравией и Россией,никак не остановить.

Тем временем в сети обсудили данную ситуацию и даже изобразили разногласия между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также королем Саудовской Аравии - Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом меткой карикатурой.

Так, на картинке художника Сергея Елкина предстали указанные личности, которы надувают черный шарик: "Как раздувался нефтяной пузырь", - написано на картинке.

"Немецкий эксперт: "Мы еще увидим абсурдные цены на нефть!", - подписана карикатура.

Почти за сутки пост собрал более 200 реакций и немного комментариев.

"Меньше всего я бы слушала немецких экспертов. Все они там в прошлом сантехники, купленные перекупленные, на зарплате у Владимира", "Конец картинки выглядит гораздо эпичней) Пузырь в итоге надует самого маленького (когда "дыхалки" не хватает)", "Абсурдные цены - это при цене добычи в 2 - 4 бакса продавать за 60 ( " цена позволяет работать " (с) - фаллодруг . )", "кремлёвский свисток...", "Они дуют или сосут?", "Два повыше - надули, а пониже - продул! А хотел наоборот )))))", - написали пользователи сети.

Напомним, художник Алеша Ступин опубликовал карикатуру, на которой изображен обвал цен на нефть.

На картинке видны люди с бутылками алкоголя, которые катаются с горки. Последняя опирается на бочки с бензином, из-за которых выглядывает президент РФ Владимир Путин.

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