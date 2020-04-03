После того, как в мире опустились цены на нефть, в России не только поднялась цена на доллар, но и ею было потеряно миллиарды
Стоит отметить, что стоимость барреля марки Brent на торгах 1 апреля колебалась вокруг отметки в 25 долларов, пишет Рoliteka.net.
По информации экспертов, обвал на рынке нефти, вызванный противоречиями между Саудовской Аравией и Россией,никак не остановить.
Тем временем в сети обсудили данную ситуацию и даже изобразили разногласия между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также королем Саудовской Аравии - Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом меткой карикатурой.
Так, на картинке художника Сергея Елкина предстали указанные личности, которы надувают черный шарик: "Как раздувался нефтяной пузырь", - написано на картинке.
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"Немецкий эксперт: "Мы еще увидим абсурдные цены на нефть!", - подписана карикатура.
Почти за сутки пост собрал более 200 реакций и немного комментариев.
"Меньше всего я бы слушала немецких экспертов. Все они там в прошлом сантехники, купленные перекупленные, на зарплате у Владимира", "Конец картинки выглядит гораздо эпичней) Пузырь в итоге надует самого маленького (когда "дыхалки" не хватает)", "Абсурдные цены - это при цене добычи в 2 - 4 бакса продавать за 60 ( " цена позволяет работать " (с) - фаллодруг . )", "кремлёвский свисток...", "Они дуют или сосут?", "Два повыше - надули, а пониже - продул! А хотел наоборот )))))", - написали пользователи сети.
Напомним, художник Алеша Ступин опубликовал карикатуру, на которой изображен обвал цен на нефть.
На картинке видны люди с бутылками алкоголя, которые катаются с горки. Последняя опирается на бочки с бензином, из-за которых выглядывает президент РФ Владимир Путин.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.