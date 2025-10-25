Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что переносить войну на территорию врага можно не только дальнобойными ударами, но и посредством поддержки оппозиционных движений, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, перенесение войны на территорию врага – это абсолютно правильная стратегия, она должна работать. Но кроме нанесения ударов по российским военным объектам и НПЗ для уменьшения возможностей врага и поступлений в бюджет на войну, отмечает он, можно это делать в более широком контексте, в частности, через поддержку и взаимодействие с российскими движениями, потенциально готовыми к вооруженной борьбе против путинского режима.

«И вот уже была одна из операций на территории россии. Тогда ее проводили ССО ВСУ во взаимодействии с оппозиционными движениями. И вот сейчас есть и новость, о чем сообщает пресс-служба ГУР», – отмечает Александр Мусиенко.

22 октября, рассказывает эксперт, в результате успешной операции ГУР и сил Движения освобождения Кавказа ликвидированы по меньшей мере трое военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС рф в Ставрополе. То есть, подчеркивает он, это была атака ГУР на территории рф против их военных, спланированная вместе с российским оппозиционным движением, очевидно, уже есть определенные наработки в таком деле.

«На обнародованном видео из перехваченного разговора силовиков становится ясно, что российских военных взорвали прямо у КПП воинской части. Вот так. Поэтому это тоже элемент перенесения войны на территорию врага, который, безусловно, нужно масштабировать. И надо поддерживать те движения, которые борются с путинским режимом и борются за свою свободу, за свободу народов Кавказа. Это важно», – подчеркивает Александр Мусиенко.

