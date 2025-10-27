Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что россия продемонстрировала ракету «Буревестник», чтобы выйти на большие переговоры с США и вернуть встречу в Будапеште, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Эта крылатая ракета используется только для Штатов. Она показана США. Она не является угрозой ни на европейском театре военных действий, ни тем более в российско-украинской войне. Это только в рамках стратегических ядерных вооружений именно для США. Это ключевое», – подчеркивает Олег Стариков.

Во-первых, отмечает эксперт, во время этого видеоролика путин был в военной форме, это важный сигнал, во-вторых, начальник Генштаба доложил об испытании стратегической ядерной триады, в-третьих, путин дал задание создать инфраструктуру под ракету «Буревестник» и обозначить ее задачи в рамках стратегических ядерных сил. То есть, объясняет он, это все было сделано, чтобы продемонстрировать США новое оружие. По словам эксперта, эта ракета не слишком быстрая, ее может любой самолет догнать и сбить, но для этого ее еще нужно найти, а «Буревестник» может долго летать по планете, обходя зоны ПВО.

«Политический вывод. Для чего это было сделано? Я вижу это как один из разведпризнаков начала проведения больших переговоров между россией и Штатами. Еще раз говорю, больших переговоров», – утверждает Олег Стариков.

По словам эксперта, очевидно, что встреча Трампа и путина в Будапеште, которая была отменена, пройдет в том же самом месте, но через определенное время. Например, рассуждает он, это может произойти уже в конце ноября или в начале декабря.

