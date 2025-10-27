Об этом он рассказал на своем канале.
«Эта крылатая ракета используется только для Штатов. Она показана США. Она не является угрозой ни на европейском театре военных действий, ни тем более в российско-украинской войне. Это только в рамках стратегических ядерных вооружений именно для США. Это ключевое», – подчеркивает Олег Стариков.
Во-первых, отмечает эксперт, во время этого видеоролика путин был в военной форме, это важный сигнал, во-вторых, начальник Генштаба доложил об испытании стратегической ядерной триады, в-третьих, путин дал задание создать инфраструктуру под ракету «Буревестник» и обозначить ее задачи в рамках стратегических ядерных сил. То есть, объясняет он, это все было сделано, чтобы продемонстрировать США новое оружие. По словам эксперта, эта ракета не слишком быстрая, ее может любой самолет догнать и сбить, но для этого ее еще нужно найти, а «Буревестник» может долго летать по планете, обходя зоны ПВО.
«Политический вывод. Для чего это было сделано? Я вижу это как один из разведпризнаков начала проведения больших переговоров между россией и Штатами. Еще раз говорю, больших переговоров», – утверждает Олег Стариков.
По словам эксперта, очевидно, что встреча Трампа и путина в Будапеште, которая была отменена, пройдет в том же самом месте, но через определенное время. Например, рассуждает он, это может произойти уже в конце ноября или в начале декабря.
