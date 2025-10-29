Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал новость о том, что российский «Орешник» появится в Беларуси уже в декабре, объяснив причины и риски, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«История с размещением российских носителей ядерного оружия в Беларуси далеко не нова. путин ранее заявлял о необходимости размещения в Беларуси как ракет, так и самолетов, переоснащенных под запуск ракет с ядерными боеголовками. Какие же цели преследует путин? Первая цель – запугать Запад и создать вызов масштабов Карибского кризиса, создание площадки и предпосылок для переговоров с США с требованием давить на Украину», – объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, отмечает он, россия таким образом хочет вызвать кризис единства Европы, расколоть ее в вопросе, как реагировать. В то же время эксперт напоминает, что бывший президент Польши Дуда поднимал вопрос о возможности размещения американского ядерного оружия на польской территории в рамках механизма nuclear sharing, премьер Туск недавно также говорил об угрозах для Европы из-за российских ракет средней дальности в Беларуси, отмечал, что нужно реагировать.

По его словам, такая позиция Польши правильна, ведь если россия разворачивает свое оружие, нарушая баланс сил, Запад может отодвинуть рубеж сдерживания на Восток, к Польше, но это породит дискуссии среди членов НАТО, которые могут иметь разные мнения, поэтому путин стремится проверить реакцию.

«Поэтому посмотрим. Но россия использует сейчас устрашение ядерным оружием во всю. Парадигма, которую они хотят навязать, – это XX век, Карибский кризис, кризис вооружения, угроза применения ядерного оружия и т.д. К примеру, Лавров заявил, что все как-то притихли после испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Они используют это достаточно активно», – заключает Александр Мусиенко.

