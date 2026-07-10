Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що заборонено розміщувати склади боєприпасів у міській забудові, тож треба розбиратись, хто винен у детонації у Вишневому, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Зеленський повідомив, що у Вишневому детонував склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому», відкрито кримінальне провадження, винних притягнуть до відповідальності, будуть звільнення. За його словами, кадри з Вишневого дійсно жахливі, зруйновані цілі вулиці, але не треба забувати, що насамперед винна росія, попри все, це чергова геноцидна атака, водночас має бути правова оцінка, аби не було таких інцидентів у майбутньому.

«Треба дотримуватися техніки безпеки. Президент підтвердив заяву Генштабу, що на території Вишневого не було саме складу ЗСУ. Це правда. І є дійсно розпорядження головнокомандувача ЗСУ, правила розміщення таких складів, що вони мають бути за межами цивільної забудови», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Тому, констатує він, треба убезпечити країну від таких випадків у подальшому, щоб не було детонації, а для цього дотримуватися норм, стандартів і техніки безпеки повинні забудовники, місцева влада, військова адміністрація. За словами експерта, військові адміністрації мають забезпечувати дотримання порядку у координації з правоохоронними органами, не дозволяти свавілля і присікати будь-які злочинні або неправомірні посягання.

«Треба трошечки ж братися за ситуацію, а то, я бачу, десь в окремих місцях, мабуть, розслабилися. Я би радив президентові не тільки про «Укроборонпром» задуматися, а й про військові адміністрації, місцевих правоохоронних органів, інших органів державної влади. Вочевидь, назріли певні кадрові перестанови, треба робити їх частіше, щоби там не дуже розслаблялися і пам'ятали, для чого вони перебувають на відповідних посадах. Потрібно забезпечувати порядок і контролювати забудовників, щоби вони не переходили межі», – стверджує Олександр Мусієнко.

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