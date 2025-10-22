Об этом пишет site.ua. Публикуем текст без поправок и комментариев. Редакция не несет ответственности за информацию, обнародованную другими СМИ.



Мы уже писали в своих расследованиях по роскошной жизни украинских судей, которая не соответствует их официальному достатку. После нашей публикации о судье Николаевского апелляционного суда Наталье Тищук и ее муже, которые незаконно обогащаются на правосудии, наркотрафике и отмывании денег , мы продолжили расследование и натолкнулись на довольно интересный документ. Собственно, он лишь подтверждает наши опасения по поводу попытки скрыть незаконное обогащение судьи Натальи Тищук.

Нам удалось найти справку НАПК о проведении полной проверки декларации судьи Тищук, которая проводилась в период с 09.09.2024 по 07.03.2025 года . Сам же документ датирован 14 марта 2025 года.

Ну и, конечно, результаты этой проверки впечатляют, ведь субъект декларирования (наша судья) почти по всем ключевым позициям отметила не соответствующие действительности сведения. Например, госпожа Тищук не указала сведений о документах, выданные заграницей, а именно разрешение на проживание категории «инвестор» в Греции. По-видимому, заработная плата судьи позволяет покупать и владеть недвижимостью на Эллинском полуострове. Мы уверены, что если проанализировать дальнейшие декларации судьи и ее семьи, то ситуация будет еще вопиющей. Интересно, но судья часто вносит изменения в свое как материальное, так и имущественное положение. Однако не указывает источники этих доходов.

В то же время по запросу НАПК, Вячелов Тищук, не утверждая об отсутствии такого документа, «сообщил о том, что ответ предоставит позже , поскольку не успел подготовить документы. Между тем по состоянию на совершение проверки их не предоставил.»

Мы писали уже о том, муж судьи Вячеслав Тищук 1982 года рождения разыскивается компетентными органами Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 218 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 264 (создание и руководство транснациональной организованной группой, ч. 4 ст. 297 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств) УК РК) .

В то же время, по результатам сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии от 16 июля 2025 года, опубликованного НАПК, судья Тищук не владеет ни транспортными средствами, ни объектами недвижимости, ни ценными бумагами. И живет она на годовую зарплату в размере 471526 грн.

А уже 20 июля 2025 г. ее муж был задержан в Республике Молдова в связи с розыском за эти преступления. Напомним, что в 2021 году СБУ уже проводила обыски в семье Тищука по отмыванию средств по запросу ФБР, но связи и взятки опять же помогли выйти «сухими из воды».

Отметим, что злонамеренные интересы Вячелова Тищука продвигает киевская адвокат Светлана Ренькас. По нашей инсайдерской информации, она пытается не только решить вопрос его освобождения из молдавской тюрьмы, в которой он сейчас содержится, но и завязана в реализации им редерских схемах и махинациях с корпоративными правами. По сути адвокат Ренькас способствует реализации Тищуком схем по рейдерству. Интересно, но факт, муж адвоката Бочковский Андрей выступает гендиректором УНЛ (Украинская Национальная Лотерея), которая и сама имеет сомнительную репутацию, ведь постоянно находится в конфликтах между бенефициарами, о чем неоднократно писали «Наши деньги» в рамках расследовательского проекта bihus.info В общем, Вячеслав Тищук, его жена судья и адвокат Светлана Ренькас «плодотворно» сотрудничают для дальнейшей незаконной деятельности «империи Тищуков».

Такое введение в заблуждение НАПК со стороны судьи Тищук и ее мужа — это не какая-то несуразная ошибка, а сознательная деятельность, направленная на сокрытие роскошной жизни вследствие коррупционной деятельности.

Дело в том, что семья Тищуков — это только вершина айсберга прогнившей судебной системы Украины. Состоятельная жизнь, не соответствующая официальным доходам — это стандартная практика для украинских судей, которые ведь не хотят быть лохами.